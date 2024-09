La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) presentó, al sector Vivienda, un conjunto de propuestas para contribuir a cerrar la brecha habitacional que existe en Perú y para que los gobiernos tengan una visión articulada y de largo plazo del sector en beneficio de las familias del país.

Este anuncio se dio durante la clausura de la sexta edición del Encuentro Anual del Sector Inmobiliario - ENASEI 2024, que contó con la presencia de Durich Whittenbury, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“Necesitamos trabajar unidos: sector público y privado, con un modelo colaborativo que ponga al centro a la ciudadanía; juntos mejoraremos también el programa Techo Propio”, expresó el titular de Vivienda. El ministro también anunció que se creará una autoridad específica para el desarrollo de Chancay considerando el alcance e impacto del megaproyecto.

Los participantes del evento conocieron las 21 propuestas que ha elaborado el gremio junto con especialistas, entre ellos el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse.

José Espantoso, presidente de ASEI, resaltó la necesidad de cambiar de modelo cómo se construyen las viviendas en el Perú y exhortó a las autoridades a que no propicien que las mafias de tráfico de terrenos sigan desarrollando actividades.

Sobre estas propuestas, Ana Cecilia Gálvez, gerente general de ASEI, señaló que se trata de una iniciativa que refleja la voluntad colectiva del gremio y que son las bases de una propuesta gremial sólida para un plan de gobierno en Vivienda.

A su turno, Von Hesse alertó que dos de cada tres viviendas construidas en el Perú no cuentan con licencia de construcción; es decir, se construyeron al margen de la normativa de las edificaciones del país. Por su parte, el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla agregó que el sector Vivienda no es manejado como una prioridad desde el gobierno y prueba de ello son los subsidios que otorga.