Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La Asociación Peruana de Emprendedores (ASEP) y Amsterdam Brand Partners graficaron la dura realidad del emprendedor peruano víctima de extorsión. Muchas de estas víctimas han sido personas de recursos económicos limitados.

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