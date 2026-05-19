La Asociación Peruana de Emprendedores (ASEP) y Amsterdam Brand Partners graficaron la dura realidad del emprendedor peruano víctima de extorsión. Muchas de estas víctimas han sido personas de recursos económicos limitados.

Dentro de este grupo de personas más vulnerables a las extorsiones están los emprendedores. Solo en 2024 más de 3.000 bodegas cerraron a consecuencia de las extorsiones.

En ese contexto, tanto ASEP como Amsterdam Brand Partners recogieron estratégicamente el sentir de la gente y lo enmarcaron en una historia que refleja lo que viven todas las víctimas de extorsión.

El objetivo de esta iniciativa no solo es brindar un apoyo a los emprendedores y víctimas de extorsión con la guía de pasos a seguir en caso de ser víctimas de extorsión. Se trata, principalmente, de seguir sensibilizando y de no permitir que esta realidad, que no ha sido solucionada aún, pase a un segundo plano.

“Cada vez es más importante que las marcas e instituciones que coexisten dentro de una sociedad, y no al margen de ella, participen activamente de este tipo de iniciativas. Un emprendedor que vive bajo amenaza de extorsión no puede hacer crecer su negocio, no puede invertir, no puede contratar. Eso impacta toda la cadena económica. Cuando las marcas e instituciones se involucran en estas causas no solo hacen “responsabilidad social” como decorado, sino que protegen el ecosistema en el que operan. Y desde ASEP lo vivimos así: acompañar al emprendedor peruano significa también alzar la voz cuando su entorno lo amenaza”, sostuvo Mariella Soto, presidenta de ASEP.

“Nuestra sociedad enfrenta una crisis por las extorsiones, que afectan directamente la vida y los sueños de muchos peruanos y entre ellos miles de emprendedores. En un contexto como este, nadie puede estar ajeno. Y al marketing y la publicidad también les toca la responsabilidad de ser uno de los puentes entre esa realidad y la conciencia colectiva”, agregó Javier Acosta, gerente general de Amsterdam Brand Partners.

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Cabe recordar que los emprendedores representan más del 40% de la PEA en el Perú. “La creatividad tiene la capacidad de decir verdades incómodas de formas en que la gente está más dispuesta a escucharlas y asimilarlas. En contextos de miedo o resignación, una pieza creativa bien ejecutada puede romper la normalización de algo que no debería ser normal. No es magia, no resuelve el problema sola, pero puede cambiar el relato. Y cambiar el relato es el primer paso para cambiar la realidad”, subrayó José Miguel Rivera, Founder & CCO Amsterdam Brand Partners.

Erick Galván, Founder & CCO Amsterdam Brand Partners, resaltó que no hay fórmulas para asegurar el éxito de una campaña como la que llevan con ASEP, pero consideran que es indispensable escuchar antes de crear.

“El error más común en campañas “con propósito” es partir del mensaje que la marca o institución quiere dar, no de la experiencia real de las personas involucradas. La autenticidad viene de dejar que los protagonistas hablen con sus casos, de no embellecer el dolor, de no buscar el cierre feliz forzado. Una campaña auténtica se siente verdadera porque lo es. Y eso requiere humildad creativa, que es a la vez una decisión estratégica: dejar que la historia más simple se vuelva poderosa al exponer su propia realidad”, finalizó.