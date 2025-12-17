Así avanzan las mejoras de la pista antigua del aeropuerto Jorge Chávez, ¿llegarán nuevas aerolíneas en los próximos meses?

Vale precisar que esta fecha aunque con demora frente a la previamente anunciada, se encuentra aún dentro del plazo contractual, según dio a conocer Ositrán.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) cuestionó que el aviso se haya producido apenas 12 días antes de la fecha anunciada y en la que se habían basado para la programación de todos los vuelos en diciembre, un mes en el que alertaban se inicia la temporada alta por Navidad y fin de año.

De acuerdo al gremio de aerolíneas, más de 350 vuelos programados fueron afectados, una cifra que podía elevarse mientras se acerque el pico de viajes por la temporada navideña, época pico para el turismo. Y es que ya tenían contemplado que podrían contar con las 2 pistas operativas para recibir una mayor cantidad de vuelos.

En entrevista con canal N, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), estimó que con esta cantidad de vuelos serían unos 46 mil pasajeros afectados durante estos días.

Por su parte, desde LAP indicaron que hubo que gestionar una serie de factores imprevistos que motivaron la extensión de 20 días adicionales por la ampliación y alcance de los trabajos.

¿Se llegará al 20 de diciembre? Juan José Salmón, CEO de LAP, aseguró que sí. “El 20 se abre, no hay ningún problema, ya las obras civiles han terminado, el tema de la pintura está terminado, estamos las pruebas e inspecciones finales”, dijo a este Diario.

Por el lado de las aerolíneas, indicaron que hasta el viernes aún no se les había notificado esa información.

Nuevas rutas y aerolíneas

En las últimas semanas se han lanzado algunas rutas nuevas, destacó Salmón. “Tres aerolíneas han comenzado con rutas nuevas en los últimos 13 días, entre ellas Delta con Salt Lake City. Y somos optimistas de que podríamos tener buenos anuncios en las próximas semanas, al final de año o inicios de enero”, comentó el ejecutivo.

Como se recuerda, hace pocas semanas se anunció el ingreso de la aerolínea ‘low cost’ argentina Flybondi y se espera que lleguen nuevas aerolíneas de cara al 2026. De hecho, se tenía previsto que Turkish Airlines inicie operaciones en el Perú en la primera recta del próximo año. No obstante, aún no hay una fecha definida.

El ejecutivo de LAP contó que han estado en conversaciones con esta aerolínea desde hace un tiempo, así como con otras. De hecho, adelantó que están conversando con dos o tres aerolíneas asiáticas para trabajar cómo podrían establecer una ruta hacia Lima.

¿Una ruta directa o con escalas? Salmón indica que es justamente ese tema el que está también en conversación, " todavía no están seguros cómo sería por el tema de distancia y por el número de aeronaves que requieren para poder mantener una frecuencia adecuada", detalló a El Comercio.

¿Sigue siendo un problema para la industria las revisiones y demoras de los proveedores de aeronaves? El ejecutivo afirmó que definitivamente el sector aéreo ha estado impactado por la demora en la entrega de las aeronaves, tanto Airbus como Boeing. “Eso también ha generado que las expectativas que había para que los aviones lleguen a las aerolíneas y que con ellos puedan iniciar nuevas rutas, pero seguimos trabajando con ellos”, agregó.