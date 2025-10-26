Maritza Saenz
Maritza Saenz

Escucha la noticia

00:0000:00
Así como en Cusco, dos aeropuertos suspenderán sus operaciones por mantenimiento en las pistas, ¿cuáles son y cuándo comienzan?
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó a El Comercio que dos terminales aéreos estarán en mantenimiento con una suspensión temporal de operaciones de hasta 120 días en este último trimestre del año.

TAGS