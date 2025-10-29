Así fue el evento “Impulso Regional”: líderes empresariales y académicos se unieron por el desarrollo sostenible del país

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en alianza con El Comercio, inauguró la primera edición de “Impulso Regional”, un espacio que busca visibilizar y reconocer iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades y regiones del país.

El encuentro, que inició en Lima y se desarrollará también en Arequipa y Chiclayo, reúne a líderes del sector empresarial, académico y social con un propósito común: impulsar el progreso desde las regiones, fortalecer la confianza y generar impacto sostenible.

Un llamado a la colaboración para construir desarrollo

En la apertura, Jonathan Golergant, rector de la UTP, destacó que “el progreso se construye con diálogo, información y responsabilidad compartida”. Ante el contexto de incertidumbre y fragmentación, subrayó la necesidad de reconstruir la confianza entre el sector privado, la academia y las comunidades.

“Desde la UTP creemos firmemente que la clave del desarrollo está en tender puentes entre la academia, la empresa y la sociedad. Solo así podremos generar conocimiento que se transforme en soluciones concretas y oportunidades reales”, sostuvo.

Golergant resaltó también el impacto de programas como Core Talento UTP, que ha permitido a más de 2.500 jóvenes egresados de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) acceder a educación superior de calidad.

“Cada historia demuestra que la educación no solo cambia destinos individuales, también fortalece comunidades enteras”, añadió.

Reflexiones desde Harvard: cómo lograr impacto social sostenible

El economista Michael Chu, codirector del programa Liderazgo Estratégico en Finanzas Inclusivas de Harvard Business School, fue el expositor internacional invitado. Durante su intervención, invitó a reflexionar sobre el propósito real de las intervenciones sociales empresariales y cómo pasar de acciones aisladas a cambios sistémicos.

“Toda empresa, con solo existir, ya genera un aporte social. Pero la verdadera transformación ocurre cuando la intervención social se integra al propósito y al modelo de negocio”, señaló.

Chu propuso una fórmula para evaluar el éxito de una intervención sistémica: que sea la más efectiva, económica, solidaria e inmediata posible. “Las compañías deben entender que el valor a largo plazo está ligado al desarrollo de las comunidades; no es solo ventaja competitiva, sino una cuestión de prosperidad y supervivencia”, enfatizó.

Brechas que aún persisten: infraestructura y desarrollo social

En un contexto donde las brechas de infraestructura, educación y servicios básicos continúan limitando el crecimiento de las regiones, representantes del sector privado compartieron sus estrategias para generar desarrollo desde los territorios donde operan.

El panel empresarial reunió a Yoselyn Malamud, gerente general del Grupo Virú, Susana Eléspuru, exCEO de Procter & Gamble Perú, Ecuador y Bolivia y Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Arca Continental.

Yoselyn Malamud, gerente general del Grupo Virú; Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de bebidas sudamericanas en Arca Continental; y Susana Eléspuru, directora independiente y past-Chairman y CEO de Procter & Gamble Perú, Ecuador y Bolivia, compartieron experiencias sobre cómo las empresas pueden impulsar el desarrollo regional de forma sostenible. La mesa fue moderada por Mario Cortijo Escudero, jefe de Proyectos de Marca de El Comercio. | Foto: Hugo Pérez

Malamud subrayó que las mayores limitaciones en zonas como Virú, Chincha o Tarapoto siguen siendo la falta de carreteras, puertos, colegios y hospitales. “Llegamos a lugares donde había pobreza y hoy hay desarrollo, pero todavía hay mucho por hacer. La confianza con las comunidades se construye con diálogo y presencia constante”, dijo.

Por su parte, Eléspuru remarcó que el liderazgo empresarial moderno exige una visión integral.“Ya no basta con cumplir objetivos financieros; las empresas deben contribuir con su entorno, promover el talento local y reducir brechas sociales y educativas”, precisó.

Mientras que Enrique Pérez Barba, de Arca Continental, resaltó que “una empresa no puede ser exitosa si la comunidad que la rodea no lo es”.

Reconocimiento a empresas con impacto

El evento cerró con la entrega de reconocimientos a 20 empresas que destacan por sus proyectos en cuatro ejes estratégicos: Educación de calidad, productividad, infraestructura, y salud y bienestar.

Entre las compañías premiadas figuran Arca Continental Lindley (“Ecoescuela”), Fundación BBVA (“Leer es estar adelante”), BCP (“Obras por Impuestos”), Cerro Verde (“Círculo Virtuoso del Agua”), Procter & Gamble (“Agua Limpia para los Niños”) y Virú S.A. (“Campañas Médicas en comunidades de influencia”), entre otras.

El encuentro continuará en Arequipa y Chiclayo, donde se replicarán las mesas de trabajo y paneles empresariales para seguir impulsando el desarrollo sostenible desde las regiones.