El acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez continúa siendo materia de polémica. La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) considera que la inauguración, prevista para el 30 de marzo, “debería repensarse” pues todavía hay problemas de accesibilidad que deben resolverse.

Ricardo Acosta, presidente de Apavit, explicó que, mientras se siga utilizando el actual aeropuerto, todos se sienten “más seguros” porque el “tráfico es el de siempre” y no hay cambios que puedan generar incertidumbres a las empresas y a los pasajeros; sin embargo, el nuevo terminal sí podría traer diversos problemas.

“Lo que más me preocupa son las vías de accesibilidad al aeropuerto y no hay cómo entrar caminando. Los buses que van a transportar pasajeros de la ciudad al aeropuerto no pueden entrar con maletas grandes y muchos pasajeros viajan con maletas grandes de 23 kg, a no ser que sean vuelos nacionales. Tienen que corregir todo ese tipo de cosas”, explicó Ricardo Acosta, presidente de Apavit.

Por ello, el vocero consideró que la fecha de inauguración del nuevo terminal debe “repensarse”, a condición de que “el gobierno se ponga en marcha y culmine las obras porque de nada sirve ir postergando si seguimos en lo mismo. Piensen y recapaciten y vamos a ver si mueven un poco esa fecha hasta ver. El MTC ha tenido mucho tiempo para hacer las vías de accesibilidad, pero el sector público es muy burocrático”.

Por su parte, Juan Manuel Pereira Medina, presidente de la Organización Latinoamericana de Turismo (Olatur), refirió que enviarán un informe al MTC con su propuesta de solución al problema de la accesibilidad al aeropuerto. Si bien cuentan con un reporte preliminar, todavía lo complementarán.

“Es muy importante desde la semaforización, señalización así como otros aspectos de seguridad. El tema es integral, no lo podemos tratar individualmente. Los tréboles, los ingresos, la accesibilidad, etc.”, precisó.