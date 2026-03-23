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Resumen

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"Las autoridades no han sido diligentes para supervisar correctamente el contrato de TGP", señala Roberto Santiváñez. (Foto: Perúenergía.pe)
"Las autoridades no han sido diligentes para supervisar correctamente el contrato de TGP", señala Roberto Santiváñez. (Foto: Perúenergía.pe)
Por Juan Saldarriaga

La declaratoria de fuerza mayor no evitará que Transportadora de Gas del Perú (TGP) sea demandada por las empresas termoeléctricas e industriales con las que ha firmado contratos de suministro de gas.

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