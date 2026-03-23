La declaratoria de fuerza mayor no evitará que Transportadora de Gas del Perú (TGP) sea demandada por las empresas termoeléctricas e industriales con las que ha firmado contratos de suministro de gas.

“Serán demandas bajo el marco de los contratos, para quienes tengan contratos firmados con TGP”, señala Roberto Santiváñez, presidente de la Asociación de Consumidores del Gas (ACG).

- ¿TGP se eximiría de responsabilidad por la rotura del ducto de Camisea si logra declararse en fuerza mayor?

Aún si TGP se declara en fuerza mayor seguirá habiendo incumplimiento de las condiciones contractuales. Estas son una parte fundamental de los contratos de servicio de transporte firme que TGP ha firmado con sus usuarios: los generadores eléctricos y las industrias.

- ¿Qué obligaciones contractuales, por ejemplo?

Como la de garantizar la disponibilidad del ducto. El contrato de TGP dice que tiene que garantizar una disponibilidad del 99%, y para eso tiene que contar con infraestructura de respaldo y redundancia (confiabilidad), que no lo hay. Su contrato es explícito. Que el Estado no haya supervisado eso, no significa que la obligación no exista. Allí hay incumplimientos contractuales y falta de deber de las autoridades. Las dos cosas.

- Por lo que sé, la fuerza mayor se aplica solo para eventos fortuitos.

La fuerza mayor te declara inimputable por alguna prestación en caso de que hubiera un terremoto o un huaico que hubieran causado el problema. Pero la obligación de la redundancia no está afectada por la fuerza mayor. Esa obligación sigue vigente y tendría que haberse cumplido.

- TGP aseguraba que la disponibilidad del ducto era superior al 99%. ¿Esa condición ya no existe?

99% de confiabilidad significa que una falla no puede durar más de tres días y medio, y aquí hemos tenido 12 o 13 días de emergencia. Ese es un incumplimiento contractual qué ha ocasionado muchos daños, por ejemplo, al sector eléctrico. Allí los daños se calculan en US$700 millones.

Las empresas termoeléctricas e industrias evaluarían demandar a TGP por daños y perjuicios. / LUCERO DEL CASTILLO

- ¿Por los 14 días de emergencia?

Así es, Van a haber muertos y heridos entre los generadores termoeléctricos, todos los cuales son clientes de TGP, y van a ir a demandar a esta empresa por esos daños.

- ¿Las termoeléctricas demandarían a TGP por el incumplimiento de las condiciones contractuales?

Las termoeléctricas y también las industrias van a demandar a TGP porque los daños son tremendos.

- ¿Qué otros mecanismos existen para que las empresas obtengan compensación, aparte de las demandas?

A diferencia del sector eléctrico, donde el transporte de electricidad tiene penalidades por incumplimiento de deberes de calidad y continuidad el servicio, acá no existe eso. No hay compensaciones reguladas, pero eso no significa que los daños no sean indemnizables. En el peor de los casos TGP tendría que pagar lo que cuesta el transporte, pero eso no compensa nada porque el daño es más grande que el valor del transporte.

- ¿Qué pueden hacer las empresas perjudicadas?

Reclamar daños y perjuicios. Serán demandas bajo el marco de los contratos, para quienes tengan contratos firmados con TGP. Quienes no tengan contratos pueden demandar por responsabilidad civil extracontractual, pero eso será complicado porque hay cientos de perjudicados.

- ¿Las empresas que no tienen contratos firmados también pueden demandar a TGP? ¿De qué empresas hablamos?

Por ejemplo, un grifo o un taxista. Pero no van a ir a demandar porque los costos de transacción del sistema indemnizatorio son altísimos. Eso blinda al concesionario porque es muy caro ir a reclamar. Y eso es malo porque hay un montón de usuarios regulados que debieran tener una compensación, como ocurre en el sector eléctrico.

- ¿Eso es algo que debería corregirse?

Tienen que replantearse muchas cosas. De hecho, desde la Asociación de Consumidores de Gas trabajamos una propuesta que íbamos a presentar al ministro de Energía y Minas para perfeccionar el marco normativo del sistema de transporte de gas, pero vino el cambio de Gobierno y no pudimos hacerlo. Pero esta emergencia ha desnudado más cosas.

TGP ha presentado ante Osinergmin una solicitud para que declare en fuerza mayor el incidente en el gasoducto. Composición: Diario Correo.

- ¿Qué cosas, por ejemplo?

En TGP nada es público. Todo es secreto. Cabe recordar que la empresa se deslistó de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

POLÉMICA ADENDA

- ¿Cuál es la rentabilidad de TGP?

Entre 2004 y 2019 TGP obtuvo más de US$1.500 millones en utilidades y distribuyó más de US$ 1.370 millones en dividendos. Proyecciones conservadoras apuntan qué habría obtenido US$1.450 millones adicionales entre 2020 y 2025, y eso es porque en el año 2010 firmó con el Gobierno de ese entonces una adenda que modificó las reglas de regulación tarifaria de su contrato.

- No recuerdo esa adenda. ¿De qué manera cambió la regulación tarifaria?

El contrato original de TGP establecía que cuando la demanda (de gas) alcanzara niveles de sostenibilidad, tenía que dejar la tarifa inicial garantizada y pasar a la regulación por costo medio de servicio.

- ¿TGP debería regirse ahora mismo por el costo medio de servicio?

En cualquier infraestructura del tipo de un gasoducto la tarifa y el costo medio de transporte bajan conforme va creciendo la demanda. Pero aquí no ocurre eso. La demanda del ducto de TGP creció de 50 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) a 800 mmpcd y la tarifa ha seguido subiendo y subiendo porque el Estado le blindó la tarifa promocional inicial a través de una adenda del 2010.

- ¿Esto significa que los usuarios de gas natural deberían pagar menos?

Hoy pagamos tres o cuatro veces más, cuando la tarifa debería ser la tercera o parte de los que pagamos hoy día.

- ¿Eso ocurrió en el año 2010?

Fue una adenda del año 2010 que evitó que se aplique la regulación tarifaria por costo medio servicio, la cual sí se aplica para las otras concesiones de gas, como Contugas y Cálidda. Pero TGP se quedó con la tarifa promocional inicial que está indexada a la inflación de Estados Unidos, y eso se ha ido al cielo. Eso es lo que sostiene tremendos dividendos para la compañía.

El Estado lleva a cabo un peritaje para determinar la causa raíz de la deflagración en el ducto de TGP. Foto: TGP

- Si eso es cierto, TGP contaría con suficiente dinero para reforzar la seguridad en el gasoducto.

Por supuesto. TGP no puede decir que la plata no le alcanza para cumplir con el nivel de seguridad que exige su contrato. De ninguna manera. Les sobra la plata.

- Por lo pronto la compañía y el Gobierno tienen que explicar cuál fue la causa del incidente.

Esperamos que las autoridades sean transparentes y abiertas en esta evaluación y que haya una investigación independiente porque, si resulta que hubo negligencia en el mantenimiento, ya serían dos incumplimientos. Y, ojo, que la fuerza mayor no libera a TGP de sus incumplimientos contractuales.

- ¿Qué debería hacer el Gobierno en esta situación?

Lo que yo haría si estuviera sentado en el Gobierno es decir: “Okey, has incumplido tus deberes de disponibilidad y de contar con respaldo y redundancia en el ducto, así que te doy 30 días para que traigas un plan de lo que vas a hacer con la tarifa que te estamos pagando, la cual es tres veces mayor al costo del servicio”. De allí saldría plata sobradamente, pero las autoridades no han sido diligentes para supervisar correctamente el contrato y exigir lo que corresponde, y ahora estamos pagando los platos rotos.