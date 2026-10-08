La Asociación de Consumidores de Gas en el Perú (ACG) informó que la concesionaria del sistema de transporte de gas de Camisea, Transportadora del Gas del Perú (TGP), no ha subsanado sus incumplimientos, por la interrupción del servicio, y cuestionó además una adenda que extiende su concesión por 10 años más.

“Han transcurrido seis meses de la interrupción del servicio transporte del gas natural de Camisea imputable a la concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP). Dicha interrupción de 2 semanas tuvo un impacto negativo y generalizado, con cuantiosos daños en la economía peruana”, indicó ACG.

En el comunicado el gremio precisó que los incumplimientos de TGP se encuentran documentados en informes de Osinergming (N° 427 2026-OS-DSGN/UIGN) y Contraloría General de la República (N° 011-2026-MINEM/OCI-OO). “Entre sus incumplimientos es preocupante que el sistema de transporte de gas de TGP no tenga suficiente capacidad de respaldo y redundancia así como efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad mínima de 99% exigida por en el Contrato de Concesión y la normativa”, agregó.

Asimismo, ACG mostró su preocupación de que TGP no haya informado de medida alguna destinada a subsanar dicho incumplimiento, y en lugar de ello proponga al gobierno una adenda “muy ventajosa” que extienda su concesión por 10 años, la cual incluye:

Que se le adjudique directamente un nuevo proyecto de 7 mil millones de soles (denominado Ramal Sur), sin competencia, con rentabilidad garantizada, con plazos de ejecución flexibles donde los riesgos de retraso son de cargo del Estado en su mayor parte.

Que durante los 10 años adicionales de extensión de su monopolio los usuarios continúen pagando por infraestructura existente ya pagada y remunerada generosamente.

Que las inversiones en respaldo y redundancia que ejecute en adelante sean remuneradas como inversión adicional, pretendiendo que los usuarios paguemos adicionalmente por el costo de subsanar su incumplimiento. Cuando durante 20 años hemos venido pagando una tarifa que incluye todas las inversiones y gastos que deben asegurar la disponibilidad de 99%.

En ese contexto, instaron al Gobierno a exigir a TGP el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y tutelar los intereses de los peruanos, ciudadanos y empresas usuarias del servicio público de transporte de gas natural.

Para evitar mayores riesgos, daños y sobrecostos a los usuarios, precisaron que se debe exigir a TGP que ejecute inversiones para que el sistema de transporte de gas tenga la disponibilidad a que está obligada; y licitar competitivamente, entre operadores internacionales, tanto la concesión del nuevo proyecto del Ramal Sur, como la concesión del sistema de transporte de Camisea, para cuando concluya el plazo de la concesión de TGP.