Asimismo, ACG mostró su preocupación de que TGP no haya informado de medida alguna destinada a subsanar dicho incumplimiento, y en lugar de ello proponga al gobierno una adenda “muy ventajosa” que extienda su concesión por 10 años. Foto: GEC.
Asimismo, ACG mostró su preocupación de que TGP no haya informado de medida alguna destinada a subsanar dicho incumplimiento, y en lugar de ello proponga al gobierno una adenda “muy ventajosa” que extienda su concesión por 10 años. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Asociación de Consumidores de Gas en el Perú (ACG) informó que la concesionaria del sistema de transporte de gas de Camisea, Transportadora del Gas del Perú (TGP), no ha subsanado sus incumplimientos, por la interrupción del servicio, y cuestionó además una adenda que extiende su concesión por 10 años más.

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