Las protestas y bloqueos en la región Puno ha impactado en la industria ganadera lechera, impidiendo que puedan adquirir insumos mermando la producción de leche en un 50%, cifra que podría reducirse en los próximos 20 días, afirmó Óscar Vilca, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros de Majes (Arequipa).

“Nuestra producción de leche va a ir en desmedro y, si no logramos conseguir torta de soya y harina integral, estaremos reduciendo ya no al 50%, sino al 40%, 30%, 20% y estaríamos desapareciendo, ya no habría producción de leche en el sur del Perú”, estimó.

El productor ganadero explicó que, en Majes, distrito que produce la mayor cantidad de leche a nivel nacional se producía alrededor de 700 mil kilos de leche por día y para la producción se utilizan 140 toneladas de harina integral de soya por día y 300 toneladas de maíz amarillo duro por día y, al no tener ya esos insumos, el sector no puede alcanzar los niveles de producción.

“Ese es nuestro consumo de estos alimentos esenciales para producir leche, en base a eso formulamos y hacemos una ración para nuestras vacas, pero ahora lo que está ingresando a Majes es cero, no hay nada, solamente tenemos maíz y un derivado del trigo que es el afrecho, pero fuentes de proteínas como la harina integral y la torta de soya no ingresan”, agregó.

Vilca comentó que, cuando inició la primera paralización el 12 de diciembre, las empresas lácteas no pudieron realizar el acopio de leche por un lapso de 15 días y el producto tuvo que ser desechado con pérdidas que alcanzaron los S/ 20 millones.

Pese a que se restableció el acopio, no se logró liberar las vías de comunicación con Puno, impidiendo el ingreso de la torta de soya y la harina integral de soya provenientes de Bolivia. Con ellos, a la fecha, se suman S/ 10 millones adicionales en pérdidas.

“Al no contar con medios suficientes para cumplir con la cadena de pagos, los emprendimientos de pequeñas empresas ganaderas del sur se encuentran ante una inminente quiebra, con ello se perderán alrededor de 200 mil puestos de trabajo directos e indirectos”, dijo.

Sobre ello, Nivia Vargas, presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), señaló que eso se daría en el sur pero no en el resto del país; sin embargo, Bolivia y Argentina eran los abastecedores principales de soya. “La producción cae y tenemos otros insumos como el maíz y el afrecho pero están muy caros y la soya es la mejor proteína para las vacas”, agregó.

Vargas también detalló que la producción a nivel nacional ha disminuido debido a los precios que se les paga a los ganaderos pequeños por sus productos.

“Desde octubre del año pasado hasta diciembre empezaron a bajar los precios llegando a S/ 0,95 por litro. Ahora mismo pagan S/ 1,30 cuando el costo de producción es de S/ 1,65 ¿quién va a sostenerse con ese precio?, la mayoría está mandando sus vacas al camal”, dijo.

Vargas advirtió que sumados a los bloqueos de la carretera, la ruptura en las relaciones entre el gobierno y Bolivia ha hecho que la producción a nivel nacional caiga un 10%, debido a que la soya ha dejado de entrar al país.

Sin apoyo

Por un tema logístico, Bolivia es el principal abastecedor en la región; sin embargo, Vilca informó que, desde el gobierno, les dijeron que la soya podría llegar desde Brasil por la Ruta Interoceánica, pero lo ve imposible porque hay bloqueos en Puerto Maldonado.

“Nunca llegó a entrar soya de Brasil, la que siempre hemos utilizado ha sido la boliviana y, en algunos casos, la paraguaya, pero muy poco. El Estado podría adquirirla pero eso se debió hacer hace mucho tiempo. Lamentablemente los sectores ganadero, agrícola no son atendidos por el Estado. Ahora hemos tenido que salir a contar la realidad, pero nadie se pronuncia, ni la ministra de Agricultura, ni el director de Ganadería, Promperú, Economía, nadie”, señaló.

Según Vargas, el sector viene golpeado desde el 2020 y no han visto voluntad política para ayudar a los ganaderos lecheros.

“Pareciera que quisieran desaparecernos, sobre todo la industria indolente acostumbrada a vender mezclas lácteas en vez de leche, no solo Arequipa es lechera, tenemos a Lima como segunda cuenca lechera, pero con el precio que pagan ¿cómo vamos a subsistir?”, puntualizó.

Finalmente, Vilca destacó que no son el único sector con problemas por la falta de estos productos, pues también son insumos para la alimentación de de pollos, gallinas ponedoras y producción de cerdo.

“Ya hay mucha manifestaciones de algunas empresas que van a dejar de operar como productoras de huevos, muchas avícolas de Arequipa que, por no tener insumos, dejarán de producir huevos y carne de pollo”, agregó.