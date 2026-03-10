El presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, Abel Camasca, se refirió a cuándo se restablecerá el abastecimiento de gas en el país. Mencionó que habrá un proceso de adecuación, que no será por mucho tiempo.

“Consideramos que en cinco días o una semana quedaría restablecido el tiempo de logística con la que se ha venido surtiendo las plantas”, indicó para Canal N.

Alertó también que si se prolonga la reparación de la avería, los terminales van a terminar sus existencias, especialmente Pluspetrol. “Ya de dos islas pasará a una para tratar de alargar más, pero eso es encubrir el problema, porque no se está abasteciendo la demanda normal, sino que se está alargando”, mencionó.

Respecto al incremento en el precio del balón de gas, dijo que dependerá de cada planta y sus costos de producción. “De las 120 plantas envasadoras, todas están desabastecidas. O sea, no tienen el abastecimiento normal. Algunas plantas funcionan en días nada más, cuando llega la cisterna se acaba y ahí tienen que esperar cuatro o cinco días para de nuevo producir”, explicó.

También indicó que si antes la planta de Pluspetrol Pisco atendía con siete islas ahora atiende con dos, por lo que indudablemente está prorrateando alcanzar los 14 días. “Ha habido una sobredemanda. Al no haber en los otros terminales, todas las cisternas se van a ir a Pisco. Entonces de un promedio de 100 cisternas días que se pasa a 200 - 300 cisternas y las largas colas que hay en Pisco van a determinar que de todas maneras se racione”, señaló en entrevista para Canal N.

“Lo que están tratando de hacer es que alcance los 14 días, que digan “sí, estamos atendiendo”, pero la realidad es que la demanda es mayor porque se ha incrementado la necesidad”, agregó.

Camasca explicó que la producción nacional cubre el 70% de la demanda y se importa un 30%. “Afortunadamente ha desembarcado un buque la semana pasada en un terminal de Lima y está por desembarcar otro, a partir del 16 está por desembarcar”.

La Asociación de Plantas Envasadoras de Gas instó que el Comité de Crisis viera compras spot, para reforzar la demanda. “Al parecer no se ha hecho. También habíamos demandado que al Comité de Crisis se incorporará Petro-Perú. La refinería de Talara no puede ser un elefante blanco, esta puede puede producir 90,000 barriles al día”, precisó.

No obstante, el presidente de la Asociación de Plantas dijo que no puede producirlos ahora porque está limitado en sus compras, por la falta de dinero. “Petro-Perú estaría en condiciones de producir 90,000 barriles por día de combustibles líquidos, de gasolina, diésel y 60,000 barriles de GLP que cubriría todo el norte”, añadió.