Nissan y Astara han llegado a un acuerdo a través del cual Astara adquirirá el negocio que desarrolla Nissan en Chile y Perú, y se nombrará a Astara como importador oficial de vehículos y repuestos Nissan en esos países.

Este acuerdo, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, supondrá el inicio de una nueva etapa para la marca en estos mercados.

“En Astara, nos sentimos orgullosos de ampliar nuestra relación comercial con Nissan incorporando las operaciones de distribución en Chile y Perú, que se suman a las que ya realizamos en Europa. Nissan es una marca con una fuerte orientación a la innovación y al cliente, valores que encajan plenamente con nuestra visión sobre el futuro de la automoción“, indicó Ignacio Enciso, CEO de Astara.

“Nuestra experiencia en otros mercados demuestra nuestra capacidad para representar a la marca con excelencia, garantizando la continuidad del negocio, el desarrollo de la red de concesionarios y una experiencia sólida para clientes y socios comerciales”, agregó.

La incorporación de Nissan al portafolio de Astara en Chile y Perú reforzará la posición del grupo como socio estratégico, al tiempo que ampliará su oferta a los clientes con una nueva gama de productos, competitiva y alineada con las demandas de movilidad.

“Nissan es una marca fuerte. Solo en América Latina entre enero y diciembre 2025 hemos vendido más de 425 mil vehículos. En nuestros doce años en Chile y ocho en Perú, hemos construido una base firme y que podrá ganar aún mayor escala con un socio estratégico como Astara. Para Nissan Latam este es un modelo probado y exitoso: en 34 mercados operamos de esta manera, generando sinergias, agilidad y mejorando nuestra competitividad y servicio a los clientes”, señaló por su parte Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina.

El acuerdo entre Nissan y Astara fue firmado en diciembre de 2025 y la operación está sujeta a la aprobación final de las autoridades de competencia correspondientes, proceso que se espera concluya durante los próximos meses.