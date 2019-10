La masificación de métodos de pago avanza un nuevo escalón. Visanet busca que los comercios puedan utilizar sus dispositivos electrónicos para hacer cobros con tarjetas de crédito y débito de todos los operadores.

“En Visanet notamos que había una necesidad en los emprendedores. Estos no tenían alternativas de cobranza con ninguno de los productos que nosotros ofrecíamos al mercado”, señala María Eugenia Miranda, gerenta de Productos de Visanet Perú.

Ante esa necesidad, en Visanet decidieron diseñar y lanzar al mercado productos que fuesen fáciles de usar y cuyos precios sean asequibles para los emprendedores.

Así fue como se crearon las plataformas digitales Poket, Pago Link y TuVitrina, en las que los emprendedores independientes pueden gestionar nuevas formas de pago y tener el control de sus negocios.

“Con este paquete de plataformas lo que buscábamos era que nuestros socios emprendedores tengan un abanico de posibilidades de cobro para sus clientes”, indica Miranda.

Con estas plataformas, Visanet ganó la categoría Márketing, Comercialización y Ventas del premio Creatividad Empresarial, impulsado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

“Es un gran reconocimiento. Esto nos hace pensar que el mercado realmente ha adoptado los productos que hemos lanzado y que han cubierto las necesidades que los clientes tenían. Y, precisamente, es eso lo que nosotros siempre buscamos: poner al cliente adelante y entender sus necesidades para poder diseñar los productos que estamos implementando”, detalló Miranda.

PLATAFORMA

Poket es un POS de bolsillo (máquina que acepta tarjetas de crédito o débito) que permite a los negocios aceptar pagos con Visa donde quiera que estén, explica.

Esta plataforma es el único producto de Visanet que se compra, no se alquila. Esto debido a que, según Visanet, entendieron que su público objetivo aún no puede asumir costos fijos de alquiler, ya que son operaciones pequeñas, que no tienen una proyección de venta estable.

Para que funcione el Poket, se necesita un celular inteligente o tableta con Internet para conectarse vía bluetooth con el dispositivo, y así empezar a vender y llevar el control del negocio desde la plataforma.

“Actualmente, [Poket] ya es un dispositivo multimarca, que lo vendemos a través de nuestro socio Vendemás. A la fecha, tenemos afiliados a 8.000 comercios”, afirma.

Otra de las plataformas es Pago Link, la cual permite a las empresas vender online sin necesidad de contar con una página web.

“A través de una plataforma, [el dueño del negocio] genera links de pago con un formulario, que pueden ser enviados a los clientes a través de redes sociales, correos electrónicos o cualquier medio digital para que puedan [mediante ese link] pagar”, indica .

TuVitrina es otra de las tres plataformas que diseñó Visanet para sus clientes.

“Esta es una plataforma en línea, que es un poco más completa [en comparación con Poket y Pago Link], que permite al comercio o al emprendedor crear y administrar su tienda online”, detalla Miranda.

PROYECTOS

Visanet está trabajando en la transformación de sus productos para que sean aceptados por todas las marcas.

Y, en esa línea, planean entregar a los negocios con los que trabajan un dispositivo que acepta pagos con tarjetas de diferentes marcas, revela Miranda.