Auna registró ingresos consolidados por S/1.117 millones durante el tercer trimestre del 2025, monto en línea con las estimaciones del mercado. Estos resultados reflejan una fuerte generación de caja, estabilidad financiera y un desempeño robusto en sus operaciones de Perú y Colombia, que compensan parcialmente el menor rendimiento del negocio en México.

En cuanto al Ebitda ajustado llegó a S/232 millones con un margen de 21%. Los ingresos en Perú son de +9% A/A (US$141 millones) impulsados por mayor demanda ambulatoria, emergencias y crecimiento de membresías (+8%). El Ebitda ajustado fue de +15% A/A (USD 32 millones) con margen de 23% (+120 pbs).

Respecto a Colombia, los ingresos fueron de +1% A/A gracias al mayor ticket quirúrgico, imágenes y quimioterapia. El Ebitda ajustado proyectó +14% A/A (US$15 millones) con mejora de margen de 150 pbs por mejor mix de aseguradoras y menor deterioro de cartera.

En México los ingresos fueron de –16% A/A (US$76 millones) afectados por lenta recuperación en volúmenes y migración del sistema hospitalario (HIS + ERP). El Ebitda ajustado: –32% A/A (US$22 millones). A pesar del contexto, el margen Ebitda se mantuvo alto (32%) debido al control de costos y mejor mix de servicios.

Auna también resaltó que el flujo de caja operativo se mantuvo saludable, alcanzando un ratio cash/Ebitda de 70%, lo que permitió reducir la deuda neta en US$8 millones en el trimestre. Asimismo, el apalancamiento se mantuvo estable en 3.6x deuda neta/Ebitda.

La compañía destacó que el impacto total de la refinanciación, que redujo la tasa de los bonos internacionales del 10% al 8.75%, se reflejará plenamente en el primer trimestre del 2026 y parcialmente desde el cuatro trimestre del 2025, generando un ahorro anual estimado de US$10 millones en intereses.