Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, envió un oficio al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, expresando su “extrema preocupación” por la incertidumbre en torno al cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez, según indicaron medios argentinos.

De acuerdo con Jaldo, la medida, que Lima Airport Partners (LAP), prevé aplicar desde el próximo 7 de diciembre, impactará directamente en la conectividad aérea entre Argentina y Perú, así como en el desarrollo turístico y comercial del norte argentino.

La autoridad tucumana explicó al MTC que la aplicación de la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez ha puesto en duda el comienzo de la operación de la ruta aérea Lima-Tucumán (operada por Latam Airlines y prevista para el 14 de diciembre), la cual considera estratégica para el desarrollo turístico y comercial del norte argentino.

Además, indicó que la eventual pérdida de esta conexión representa un grave retroceso en los esfuerzos compartidos tanto por la provincia de Tucumán como el Perú, por impulsar el turismo internacional y la llegada de inversiones.

Asimismo, el gobernador enfatizó en que la TUUA de transferencia implica “un sobrecosto directo para los pasajeros argentinos en conexión en Lima, mientras que el mismo sobrecosto no se verifica en el caso de los innumerables pasajeros peruanos que viajan en forma permanente a través de Argentina y de la provincia de Tucumán”.

Jaldo recordó que recientemente se acaba de implementar la ruta directa Tucumán - Panamá que opera actualmente sin la aplicación de tasas de transferencia similares a la TUUA. Expresó su confianza con el gobierno peruano para encontrar una solución inmediata y definitiva que elimine la TUUA de transferencia y restablezca la previsibilidad necesaria para los pasajeros.

“Una decisión favorable asegurará la puesta en marcha de esta ruta clave y reafirmará el compromiso de nuestros países con el crecimiento y la conectividad regional”, concluyó. Por otra parte, Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, organismo estatal de promoción turística en dicha provincia, remarcó que el cobro de la conexión en Lima pone en riesgo no solo la ruta Lima - Tucumán, sino también con Mendoza, Córdoba y Salta.

“Lo importante es que siempre entre nuestros países hay reciprocidad. Con Perú existe una gran relación de intercambios y viajes porque es un país hermano. Me imagino que el gobierno peruano verá la situación y logrará que se revierta”, declaró Amaya en diálogo con Radio Tucumán.