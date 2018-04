La comisión de Descentralización del Congreso informó que se aprobó por mayoría el dictamen que establece la gratuidad del servicio de estacionamiento vehicular en los centros comerciales. La norma fue una iniciativa del congresista Carlos Dominguez (Fuerza Popular) y modifica el artículo 3 de la Ley que Regula el Servicio de Estacionamiento Vehicular (Ley 29461).

El siguiente paso es su entrada a debate en el Pleno del Congreso. El comunicado emitido por despacho indicó además que la propuesta recibió opiniones favorables de distintas municipalidades.

En la norma se precisa que el usuario deberá acreditar un consumo mínimo en bienes y servicios para que las tres primeras horas de estacionamiento sean gratuitas.

En caso no acredite consumo, los primeros 45 minutos no serán cobrados y posteriormente pagará la tarifa establecida por el centro comercial y/o establecimiento. Asimismo, según precisó el congresista, el documento no tendrá vigencia para los centros comerciales que actualmente brindan la gratuidad en el estacionamiento vehicular.

EL DATO

► Dominguez dijo que muchos centros comerciales, al cobrar por el estacionamiento, venían incumpliendo la normatividad municipal que exige un número mínimo de estacionamientos para sus potenciales clientes.