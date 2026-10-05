Por su ubicación y exposición a estos eventos, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, entre otras regiones, requieren especial atención en la gestión preventiva de riesgos. (Foto: Andina)
Por su ubicación y exposición a estos eventos, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, entre otras regiones, requieren especial atención en la gestión preventiva de riesgos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los eventos climáticos extremos representan un riesgo creciente para la continuidad de las operaciones empresariales en el Perú. Según una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) a 345 empresas, el 83% de las compañías no financieras ya toma previsiones ante el fenómeno de El Niño, principalmente rutas logísticas alternativas (42%), planes de continuidad operativa (41%) y refuerzo de instalaciones (40%, una cifra que sube a 94% entre las empresas del norte del país.

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