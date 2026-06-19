Resumen

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La compañía señaló que este modelo podría movilizar inversiones superiores a US$10 mil millones en un periodo de 5 a 10 años, generando un efecto directo en la demanda de seguros para pequeñas y medianas empresas. (Imagen: Andina)
La compañía señaló que este modelo podría movilizar inversiones superiores a US$10 mil millones en un periodo de 5 a 10 años, generando un efecto directo en la demanda de seguros para pequeñas y medianas empresas. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en el Perú abriría un nuevo ciclo de expansión para el sector asegurador, impulsado por mayores inversiones en infraestructura, industria y comercio exterior, según proyecciones de AVLA Perú.

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