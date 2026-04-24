Resumen

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Backus
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Por Redacción EC

En un contexto en el que la sostenibilidad empieza a redefinir la estrategia empresarial, Backus presentó su primera “Guía de Consumo Responsable”, una herramienta con la que busca promover prácticas de moderación en el consumo de bebidas alcohólicas a través de una intervención articulada entre sector público y privado.

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