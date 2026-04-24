En un contexto en el que la sostenibilidad empieza a redefinir la estrategia empresarial, Backus presentó su primera “Guía de Consumo Responsable”, una herramienta con la que busca promover prácticas de moderación en el consumo de bebidas alcohólicas a través de una intervención articulada entre sector público y privado.

Según explicó Sara Alcántara, directora de Gobierno y Asuntos Corporativos de Backus, el objetivo central es trasladar el concepto de consumo responsable a acciones concretas que impacten directamente en los espacios donde ocurre el consumo.

“El mensaje central es que la moderación no es un concepto abstracto, sino una decisión estratégica. La sostenibilidad de nuestro negocio está directamente vinculada a cómo se consumen nuestros productos”, señaló.

De la teoría a la práctica

La guía se plantea como una herramienta operativa más que conceptual. Su principal objetivo es generar cambios de comportamiento mediante una metodología que involucra a distintos actores del ecosistema.

En esa línea, la iniciativa contempla tres frentes de acción. El primero es el fortalecimiento de capacidades en el sector público, que ya se tradujo en la capacitación de más de 700 colaboradores municipales en el distrito de Miraflores, con foco en prevención y gestión local.

El segundo eje apunta a los puntos de venta, incluyendo bodegas, bares y restaurantes, donde se busca promover prácticas responsables en la comercialización y el servicio de bebidas alcohólicas.

El tercer componente es la escalabilidad del modelo, con la intención de replicar la experiencia en otros distritos del país.

Una apuesta por la colaboración

Desde la compañía destacan que el enfoque del proyecto responde a una lógica de corresponsabilidad. La meta no es implementar campañas aisladas, sino construir una cultura de moderación sostenida en el tiempo.

“Una cultura de moderación no se impone, se construye con coherencia, colaboración y acción sostenida”, indicó Alcántara.

La articulación entre autoridades locales y establecimientos comerciales busca asegurar que el mensaje se traduzca en prácticas concretas en cada punto de contacto con el consumidor.

Consumo responsable como estrategia de negocio

Más allá del componente social, la iniciativa también refleja un cambio en la forma en que las empresas abordan la sostenibilidad.

En el caso de Backus, el consumo responsable se posiciona como un eje estratégico del negocio. La lógica es clara: un entorno saludable y regulado contribuye a la sostenibilidad de largo plazo de la industria.

“Más que una intervención puntual, estamos estableciendo una forma de trabajo que busca generar valor compartido”, afirmó la ejecutiva.

Con esta guía, la empresa no solo busca influir en hábitos de consumo, sino también sentar las bases de un modelo replicable que integre a autoridades, comercios y consumidores en una misma lógica de responsabilidad.