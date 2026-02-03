Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026: ¿qué hay detrás del éxito de Benito, hijo de Benito?

El nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio volvió a instalarse con fuerza en el centro de la conversación global a inicios de 2025. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, su sexto álbum de estudio, no solo conectó emocionalmente con una audiencia marcada por la nostalgia y la memoria, sino que reafirmó la identidad boricua como eje de una propuesta artística que trasciende géneros, idiomas y fronteras. Un año después, ese mismo disco acaba de hacer historia en los premios Grammy de este 2026.

El domingo 1 de febrero, Bad Bunny se convirtió en el primer artista en ganar el premio a Álbum del Año con una producción íntegramente en español, un hito sin precedentes en la ceremonia más influyente de la industria musical. El galardón —entregado por Harry Styles, quien tres años atrás había vencido al propio Bad Bunny en esa categoría— selló una revancha simbólica, y confirmó el peso cultural del artista puertorriqueño en el escenario global.

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” también se llevó los premios a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global por la canción “EoO”, coronando una noche histórica para la música latina. Hasta ahora, el único antecedente cercano había sido “Un verano sin ti”, también de Bad Bunny, nominado en 2023, pero derrotado entonces por Harry’s House.

Este reconocimiento no solo responde a la calidad artística del disco, sino a un crecimiento sostenido en su carrera. “Bad Bunny ha crecido mucho en su carrera artística, tiene discos exitosos, grandes colaboraciones y reconocimientos. Todas esas cosas son algunas de las que hoy hacen que cobre esa cantidad”, explicó hace algunos meses a El Comercio, Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en referencia al valor económico que hoy representa el artista en la industria del entretenimiento.

Récords en la carretera: una gira de cifras históricas

El impacto del disco no se limita al plano simbólico. La gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ya es una de las más exitosas del año. En sus primeras 12 presentaciones, el tour ha recaudado US$107 millones y vendido 697.000 boletos, según cifras de Billboard.

En República Dominicana, dos conciertos en el Estadio Olímpico de Santo Domingo generaron US$7,9 millones, la mayor recaudación en la historia del recinto. En Costa Rica, el Estadio Nacional de San José marcó un nuevo récord con US$12,4 millones y 115.000 entradas vendidas en solo dos fechas.

El caso más contundente fue México. Ocho conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México recaudaron US$86,7 millones, con 518.000 boletos vendidos. Bad Bunny se convirtió en el primer artista en alcanzar ingresos de ocho dígitos por presentación en ese recinto, superando registros históricos. Solo Shakira ha vendido más entradas allí, aunque con menor recaudación total.

Detrás de este éxito masivo también hay una lectura clara del ecosistema digital. “Bad Bunny es un extraordinario producto de las redes sociales. Ellas jugaron a su favor y es que sus canciones tienen un hook (gancho) de entre 10 a 15 segundos, muy efectivas para la época de Instagram y TikTok”, señaló hace unos meses a El Comercio Iván Cock, director ejecutivo de Lupa Media y experto en conciertos, al explicar cómo su música se adapta a las dinámicas de consumo actuales.

La gira ha contemplado 19 países y marca hitos adicionales: será la primera vez que el artista se presente en Brasil, Australia y Japón, consolidando su perfil verdaderamente global.

Del balcón en Vega Baja al Grammy

Aunque el Grammy no entrega premios en efectivo, su impacto económico es contundente. Ganar —o incluso ser nominado— suele traducirse en aumentos inmediatos en streaming, ventas de discos, precios de entradas y contratos publicitarios. Artistas como Adele o Taylor Swift han visto incrementos de más del 200% en ventas tras una victoria.

En el caso de Bad Bunny, el Grammy refuerza un momento ya excepcional: giras millonarias, residencias agotadas, contratos globales y una influencia cultural que trasciende la música. El gramófono dorado no viene con cheque, pero sí con un impulso financiero y simbólico difícil de igualar.

Con la gira en marcha, Bad Bunny confirma que ya no es solo un artista exitoso. Es un fenómeno cultural global, capaz de batir récords, reescribir la historia de los Grammy y convertir su identidad en una fuerza económica, política y emocional que conecta con millones alrededor del mundo.