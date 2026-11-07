Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)

Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)

Estos 100 días han mostrado planes y algunas acciones concretas. Enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, y un fenómeno de El Niño extraordinario como el que viene, son sin duda temas prioritarios. Debemos incluir en la agenda esfuerzos dirigidos a implementar las grandes reformas económicas y de gobernanza que el país requiere.

Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio) / HUGO PEREZ

2.-Asociación Automotriz del Perú - AAP

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Valoramos los esfuerzos por recuperar la estabilidad política y sostener el dinamismo económico. Urgen resultados en seguridad ciudadana, infraestructura vial y transporte público. No podemos seguir postergando soluciones a problemas que llevan años frenando nuestro desarrollo. El Perú necesita decisiones firmes.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). / JOHN REYES

3.-Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep)

Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep).

Durante estos primeros 100 días de gobierno se ha percibido un ánimo positivo en los consumidores, lo que viene ayudando al dinamismo del negocio en los centros comerciales. El tema pendiente se ha centrado en la demora y recorte de las facultades que solicitó el Gobierno al Congreso. Se esperaba una actitud más constructiva por parte de la oposición.

Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep). / YURI

4.-Asociación de Clínicas Particulares del Perú - ACP

Jorge Ruiz, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).

Desde la ACP valoramos el diálogo con el ministro de Salud e impulso a la transformación digital en estos 100 días. Hoy son prioridades la articulación público-privada ante El Niño, el desembalse quirúrgico y el primer nivel, y una coproducción regulatoria que elimine normas obsoletas.

Jorge Ruiz, Asociación de Clínicas Particulares del Perú

5.-Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai)

José Raúl Vargas, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai)

A 100 días de gobierno, valoramos la importancia de generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Desde el sector aéreo, creemos fundamental avanzar en soluciones que reduzcan los sobrecostos que afectan la conectividad y coordinar medidas de prevención y respuesta frente a los impactos del fenómeno de El Niño.

José Raúl Vargas, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai)

6.-Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin)

Juan Pacheco, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin)

En estos primeros 100 días de gobierno destacamos que la infraestructura sea una prioridad para el desarrollo del país. Desde Afin, promovemos inversiones que cierren brechas, generen empleo y mejoren la competitividad. Para avanzar, es clave acelerar proyectos, simplificar trámites y garantizar seguridad jurídica, con colaboración público-privada y APP que mejoren los servicios públicos.

Juan Pacheco, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) | Foto: AFIN.

7.-Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap)

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap)

Es importante que el Gobierno haya mostrado la situación en que recibió el Estado y actúe frente al FEN y la criminalidad. Sin embargo, es urgente que acelere la reforma del Estado, reduzca la burocracia, elimine la regulación inútil, fortalezca la seguridad jurídica y la competitividad para atraer inversiones. El Perú debe crecer 6% para generar más empleo y bienestar.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap) (Foto: Hugo Perez / GEC).

8.-Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)

María Julia Caffaro, presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)

Desde Alafarpe saludamos la apertura al diálogo con los actores del sistema al cumplirse 100 días de gestión. Es fundamental mantener esta articulación para construir una agenda compartida y enfocada en la salud y el bienestar de los peruanos en todas las regiones del país.

María Julia Caffaro, presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)

9.-Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps)

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps)

La salud es un ejemplo de un tema común de estos 100 primeros días: los problemas los tienen las personas, pero es tanto el gobierno como el Congreso a quien les corresponde intentar resolverlos. La gente sabe que son complejos, pero se necesita ver la dirección correcta, ganas de pisar callos y priorizar a las personas.

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps)

10.-Asociación de Bancos del Perú (Asbanc)

Martin Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc)

En estos primeros 100 días se abre un nuevo capítulo para el Perú. Es muy positivo que el fenómeno de El Niño esté en el centro de la agenda nacional. En ese marco, los líderes de todos los sectores pueden contribuir a fortalecer la unidad y la coordinación necesarias para afrontar mejor sus posibles efectos.

Martin Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc)

11.-Asociación de Empresas Administradoras de Fondos (Aseaf)

Ana Cecilia Jara, presidenta de la Asociación de Empresas Administradoras de Fondos (Aseaf)

En estos primeros 100 días, saludo que la reforma previsional avance con medidas como la pensión mínima. El reto es ampliar la cobertura ante la alta informalidad laboral. Desde la Aseaf, apoyamos iniciativas que fortalezcan el ahorro y permitan otorgar pensiones que brinden bienestar.

Ana Cecilia Jara, presidenta de la Asociación de Empresas Administradoras de Fondos (Aseaf)

12.-Asociación de Productores de Cemento (Asocem)

Carlos Julio Pomarino, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem)

En estos primeros 100 días de gobierno, el gremio cementero reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Estado para enfrentar el cambio climático, impulsar la descarbonización y la economía circular, y construir juntos un Perú más sostenible.

Carlos Julio Pomarino, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem)

13.-Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (Asociación Pyme Perú)

Julio Surco, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (Asociación Pyme Perú)

Valoramos el inicio de la convocatoria de Compras a MYPErú y el anuncio de medidas para que la micro y pequeña empresa (mype) afronte el fenómeno de El Niño. Se deben implementar mecanismos excepcionales para evitar el rompimiento de la cadena de pagos. La tarea pendiente está en frenar la extorsión que afecta a todos los pequeños negocios

Julio Surco, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (Asociación Pyme Perú)

14.- Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg)

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)

Desde el sector seguros tenemos herramientas para mejorar la respuesta frente a las emergencias climáticas que estamos por enfrentar. El gobierno puede utilizar la potencia de seguros paramétricos para financiar la atención, proveer respuesta más oportuna y no generar desequilibrios presupuestales.

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > Diana Chavez Zarate

15.- Bolsa de Lima

Rafael Carranza, presidente del directorio de la Bolsa de Lima

El Gobierno ha puesto en agenda reformas necesarias para el país, pero el gran desafío sigue siendo pasar a la ejecución. La atención de El Niño añade una urgencia: proteger a la población y asegurar la continuidad de la actividad productiva. Para el mercado de capitales, concretar la Entidad de Contrapartida Central en el Perú contribuirá a fortalecer su infraestructura, generar confianza y atraer más inversión de largo plazo.

Rafael Carranza, presidente del directorio de la Bolsa de Lima / Desyree Valdiviezo

16.- Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip)

José Salardi, director ejecutivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip)

La expectativa del sector inmobiliario es positiva, con una meta de 1’250,000 viviendas en el plan de gobierno. Sin embargo, preocupa el agotamiento de recursos del Fondo Mivivienda para vivienda social y la falta de previsión ante esta situación. Urge corregirla para no afectar a un sector clave para el crecimiento del PBI y el segundo que mayor inversión privada moviliza.

José Salardi, director ejecutivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) (Foto: Alessandro Currarino)

17.- Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

Enrique Gubbins, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

Valoramos las medidas anunciadas en seguridad y frente a El Niño. Pero urge avanzar en reformas que destraben inversiones, promuevan el empleo formal y mejoren el Estado. Los primeros 100 días son un punto de partida. Ahora toca convertir las promesas en resultados. Y que el Congreso se sume.

Enrique Gubbins, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) / JOEL ALONZO

18.- Instituto Peruano de Auditores Independientes (Ipai)

Carlos Valdivia, presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes (Ipai)

El balance es moderadamente positivo por la estabilidad macroeconómica y las expectativas de inversión. Sin embargo, persisten desafíos en seguridad ciudadana, ejecución de proyectos y formalización laboral. El reto es convertir los anuncios en resultados concretos que impulsen el crecimiento.

Carlos Valdivia, presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes (Ipai)

19.-Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Reconocemos la voluntad del gobierno de abordar temas vinculados a la mejora del marco regulatorio del sector minero energético y la preparación del país frente a la emergencia por el fenómeno de El Niño. En este último caso, es importante ampliar los esfuerzos ya mostrados para garantizar la continuidad de los servicios básicos como la electricidad, así como los combustibles a los peruanos. El gobierno ha presentado su proyecto de Ley Mape que esperamos sea un punto de partida para que la actividad minera en toda la cadena y de cualquier estrato se trabaje de manera formal, con estándares de respeto ambiental y de seguridad. Si bien el texto normativo tiene aspectos de mejora esperamos ver en las siguientes semanas mecanismos efectivos de control y fiscalización, así como una lucha frontal contra la minería ilegal.

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) / YAEL ROJAS

20.-Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

En los primeros 100 días del gobierno, en el sector pesquero destacamos el fortalecimiento del Imarpe y de la investigación científica, así como la articulación público-privada. Están pendientes las medidas concretas del gobierno para mitigar el impacto del FEN con miras a proteger el empleo y preservar las capacidades de la cadena productiva pesquera.