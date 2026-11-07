La presidenta Keiko Fujimori cumple sus primeros 100 días de gobierno con una evaluación ciudadana en la que predomina la calificación regular, según Datum. Foto: Presidencia.
La presidenta Keiko Fujimori cumple sus primeros 100 días de gobierno con una evaluación ciudadana en la que predomina la calificación regular, según Datum. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

Estos 100 días han mostrado planes y algunas acciones concretas. Enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, y un fenómeno de El Niño extraordinario como el que viene, son sin duda temas prioritarios. Debemos incluir en la agenda esfuerzos dirigidos a implementar las grandes reformas económicas y de gobernanza que el país requiere.

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