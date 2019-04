Las Bambas: Minera dejó de exportar US$94 millones por conflicto social

El conflicto social en Las Bambas, que se prolonga por más de 60 días, ya está golpeando a la actividad económica del país. En febrero, las exportaciones peruanas cayeron en 3,8% frente a similar período del año anterior, al cerrar en US$3.521 millones, lo que implicó una reducción de US$140 millones, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

► MMG suspende progresivamente mina de cobre Las Bambas en el Perú

► PeruCámaras: Paralización en Apurímac está impactando su economía drásticamente

​► Las Bambas: Producción de cobre aumenta, pese a conflicto social

Si bien la caída estuvo asociada a menores precios de exportación, también incidieron los menores volúmenes de envío. Un caso específico de este último factor es el bloqueo que afecta a la empresa minera MMG Las Bambas. Los comuneros de Fuerabamba impiden el paso de camiones de la mina por la vía nacional que atraviesa el fundo Yavi Yavi (Cusco). Además, siguen bloqueados dos accesos a la mina.

Según el BCR, Las Bambas solo pudo exportar 12 mil toneladas de concentrados de cobre en febrero; es decir, 65,7% menos que en enero pasado; y 15 mil toneladas menos (una caída de 55,5%) que en febrero del 2018, cuando cerró en 27 mil toneladas.

Además, a la caída del volumen exportado por la minera se le sumó la reducción del precio de exportación del cobre, que cedió en 17,3% respecto al mismo período del año anterior; con ello, el valor exportado de la minera se desplomó en 64% respecto a similar período del año anterior. Así, Las Bambas dejó de exportar aproximadamente US$94 millones por el bloqueo en la ruta que une la mina con el puerto de Matarani (Arequipa), donde se embarca el material.

Poner en jaque la producción de Las Bambas implica, de acuerdo con datos de enero del 2019 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), amenazar al 20,7% de la producción de cobre del país.

“En febrero, el volumen embarcado de cobre aumentó 8,2%. Se registraron mayores embarques de cobre concentrado por parte de Cerro Verde (10 mil toneladas), Antamina, Chinalco y Trafigura (cada uno con 5 mil toneladas), que compensaron la caída en los envíos de Las Bambas (15 mil toneladas), afectado por el bloqueo de la carretera y Antapaccay (12 mil toneladas)”, sostuvo el BCR.

PARALIZACIÓN

En febrero, la producción de Las Bambas aumentó en 18,9% frente al mismo mes del año anterior, tras cerrar en 27 mil toneladas. Sin embargo, este nivel fue inferior a las 33 mil toneladas que la minera produjo en enero.

De acuerdo con la consultora Macroconsult, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-Sinac) prevé que el próximo viernes 12 de abril el consumo eléctrico de Las Bambas, un indicador ligado a la producción, se reduzca a su mínima expresión, lo que indicaría la paralización de las operaciones. “Dependiendo de cuántos días dure esta paralización de la mina, se podrá calcular el impacto en el PBI”, dijo la consultora.

Para Credicorp Capital, el que la minera deje de exportar por el bloqueo de las vías, independientemente de que siga produciendo, afectaría el crecimiento del PBI.

“Las Bambas está produciendo, pero es una producción que no va a poder llegar a realizarse como exportación, lo cual podría influir en el crecimiento del PBI, porque si no puedes exportar no generas ingresos”, dijo Luis Vicente, asociado de Research Renta Variable de Credicorp Capital