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Corporación Financiera Internacional es inversora de BanBif desde el 2013. Foto: GEC.
Corporación Financiera Internacional es inversora de BanBif desde el 2013. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Los actuales accionistas mayoritarios de BanBif han celebrado un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, para adquirir sus acciones.

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