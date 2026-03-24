Los actuales accionistas mayoritarios de BanBif han celebrado un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, para adquirir sus acciones.

La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones y a la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El Presidente del Directorio de BanBif, Dr. Sandro Fuentes Acurio, comentó al respecto que el Banco tomaba conocimiento de este importante acuerdo al que los accionistas han arribado, y que reconocía la decidida confianza que una vez más ratifican en los resultados y en la gestión del Banco.

Acurió agradeció la importante participación que IFC ha mantenido y el valioso concurso brindado en estos años de participación y que continuará con las operaciones crediticias y financieras que son usuales entre BanBif y el IFC.

Por su parte, Vittorio Di Bello, director regional del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina y Europa de IFC, comentó que la IFC es inversora de BanBif desde 2013, período durante el cual ambas instituciones han forjado una relación sólida y mutuamente beneficiosa. Expresó su agradecimiento por la cooperación constante de BanBif y reconoció el éxito del banco en la consolidación de su posición dentro del sistema financiero peruano.

Finalmente. Di Bello reafirmó el compromiso de IFC para ampliar y diversificar su colaboración con BanBif en múltiples productos y servicios, con el objetivo de fortalecer aún más la relación de larga data de ambas instituciones.