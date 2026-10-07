El Directorio del BCRP decidió mantener la tasa de interés de referencia en un contexto marcado por el comportamiento de la inflación, la evolución de las expectativas y la persistencia de riesgos globales. (Foto: Andina)
El Directorio del BCRP decidió mantener la tasa de interés de referencia en un contexto marcado por el comportamiento de la inflación, la evolución de las expectativas y la persistencia de riesgos globales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 %, según informó la entidad tras su sesión de política monetaria, donde consideró la evolución reciente de los precios, las expectativas de inflación y el desempeño de la actividad económica, además de riesgos externos que podrían afectar a la economía en el país.

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