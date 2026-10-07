El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 %, según informó la entidad tras su sesión de política monetaria, donde consideró la evolución reciente de los precios, las expectativas de inflación y el desempeño de la actividad económica, además de riesgos externos que podrían afectar a la economía en el país.

Inflación se mantiene por encima del rango meta

En setiembre, la inflación mensual fue de 0,12 %, mientras que la inflación sin alimentos y energía alcanzó 0,07 %. En términos interanuales, la inflación aumentó de 4,4 % en agosto a 4,5 % en setiembre, principalmente debido al incremento de los precios de los combustibles y la electricidad.

La inflación sin alimentos y energía se mantuvo en 4,5 %. Sin embargo, al excluir el rubro de transporte, esta se ubicó en 1,8 % interanual y permanece por debajo de 2 % desde abril del año pasado.

El BCR señaló que el desvío de la inflación respecto del rango meta responde principalmente al incremento de los precios de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte registrados en marzo y abril.

En tanto, las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 3,1 % en setiembre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación.

Cabe recordar que el pasado 18 de setiembre, durante la presentación del Reporte de Inflación, Julio Velarde, presidente del BCR, dejó abierta la posibilidad de elevar la tasa de referencia en los próximos meses si el impacto de El Niño generaba presiones sobre las expectativas de inflación, aunque precisó que la decisión dependería de los datos y no sería automática.

Asimismo, este miércoles, Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, señaló que no descartaban uno o dos aumentos de la tasa en lo que restaba del año, ante la persistencia de las presiones inflacionarias y los elevados precios del petróleo. El escenario base de la entidad contempló dos subidas de 25 puntos básicos cada una en los próximos meses.

Riesgos sobre los precios

Según el BCRP, este retorno se produciría conforme se disipen los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación. No obstante, la entidad advirtió que existe el riesgo de que el Fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio tengan efectos más persistentes sobre los precios.

La encuesta del Banco Central mostró una evolución mixta de los indicadores de situación actual respecto del mes previo, mientras que los indicadores de expectativas permanecieron en el tramo optimista, aunque con cierta moderación.

El BCRP también señaló que los riesgos globales continúan elevados. Esta situación se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo. Asimismo, persiste la incertidumbre asociada a las tensiones en Medio Oriente y otros riesgos de carácter geopolítico.

Tasas para operaciones con el sistema financiero

El Directorio indicó que se mantendrá especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Entre los factores que serán evaluados se encuentran la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta.

En la misma sesión, se acordó mantener las tasas de interés de las operaciones en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla. Para los depósitos overnight, la tasa quedó establecida en 2,25 % anual.

Asimismo, para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y los Créditos de Regulación Monetaria, se estableció una tasa de 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos 3 meses. Para las operaciones adicionales a estas 10, se aplicará la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias.

La próxima sesión del Directorio del BCRP en la que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 12 de noviembre de 2026.

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