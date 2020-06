El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se pronunció sobre la medida que elabora el Congreso para congelar créditos por 120 días en el marco de la pandemia y cuestionó que se pretenda aprobar aún si se excluye a las entidades microfinancieras.

“Obviamente habrán personas que no van a pagar. Significa que los bancos generarán pérdidas en muchos créditos. No habrá utilidades, sino pérdidas y de eso hay que ser conscientes. Se cree que las entidades financieras más grandes no pueden tener problemas”, explicó.

Recordó que si bien los bancos en el Perú podrían enfrentar una medida de tales características, “en el año 98 quebraron dos instituciones financieras”. “Esta norma se vería como una cosa tan extraña en el mundo que, sinceramente, líneas de crédito que tienen los bancos en el exterior podrían quebrarse”, agregó.

Durante conferencia, el presidente de banco central explicó que de afectarse los bancos; será el Estado quien tendrá que intervenir para salvar a los ahorristas cuando dicho dinero debe usarse como impulso fiscal en el marco de la recuperación.

“Hay una percepción equivocada de que nosotros advertimos crisis que nunca se producen. Que dijimos que las AFP se podían afectar y no pasó; pero no pasó porque actuó el Banco Central. Piensan que no pasará nada si hacen esto o lo otro, pero están jugando con fuego. Es una irresponsabilidad que creo que la historia -si lo hacen- los señalará”, finalizó.

NOTAS RELACIONADAS

VIDEO SUGERIDO

Todo lo que debes saber sobre la reapertura de los centros comerciales