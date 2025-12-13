Banco de la Nación llega al 94% del Perú, ¿cuál es el reto para llegar a todos los distritos del país?

El Banco de la Nación se convirtió en el gran ganador de la gala de los premios Creatividad Empresarial edición 29 organizado por la UPC. Recibió el Gran Premio a la Creatividad Empresarial 2025, y el premio Gran Empresa. Su iniciativa: ‘Quina’ —asistente virtual vía WhatsApp que promueve la inclusión financiera de comunidades quechua hablantes— resaltó en la categoría Servicio al Cliente del Sector Público; mientras que su proyecto ‘Implementación de Agentes BN en Zonas Remotas’ destacó en las categorías: Servicios Bancarios Financieros y Gestión con Propósito – impacto social (sector público). Ninovska Tejada Figueroa, gerente general dio detalles sobre estos proyectos.

¿En qué consistieron las iniciativas?

Nuestra primera iniciativa tiene que ver con la ubicación de agentes en zonas donde no hay conectividad. Estos agentes permiten llevar los servicios bancarios a las zonas más alejadas del país mediante la instalación de antenas satelitales. Eso ha permitido que poblaciones que no tenían acceso a estos servicios puedan realizar transacciones, retiros, consultas y generar la dinámica económica que requieren para crecer. Con esto, el Banco de la Nación está cumpliendo su objetivo central: lograr la inclusión financiera de todos los peruanos. Nosotros vamos a las zonas más alejadas porque ese es nuestro compromiso con todos los ciudadanos. Buscamos los diferentes caminos que nos permitan romper esas barreras geográficas, de comunicación o de idioma. Por eso nuestra segunda iniciativa, Quina, en quechua, nos ha permitido justamente derribar esas barreras.

¿Tienen alguna meta a mediano o largo plazo?

Para el próximo año queremos llegar al 100% de todos los distritos a nivel nacional con nuestros servicios financieros en general. Nosotros tenemos la red de agencias más grande del país, además de cajeros automáticos y agentes corresponsales. Con todos esos mecanismos buscamos llegar al 100% de los distritos del Perú.

¿Y cuánto les falta para conseguirlo?

En este momento estamos en una cobertura del 94%. Nos falta cubrir esa brecha del 6%, que equivale aproximadamente a 103 o 104 distritos. Muchos de estos están ubicados en zonas de selva, como Ucayali y Loreto, además de zonas de frontera. Esa es parte de la tarea que nos hemos comprometido a realizar.

En cuanto a Quina, ¿hay otras mejoras previstas para el 2026?

Quina es un servicio de orientación al usuario en español y en quechua. Nosotros tenemos una amplia cobertura nacional y un sector importante de nuestros usuarios son compatriotas que utilizan predominantemente el quechua. Una forma de hacer más accesibles los servicios bancarios es que puedan entender todas las opciones y procedimientos de manera simple y clara. Por eso utilizamos Quina, para que sea más accesible y entendible para ellos.

¿Cuál ha sido el impacto este 2025 de ambas iniciativas?

A nivel de cobertura, nosotros estamos con el 94%. Y en el caso de Quina, tenemos entre 600,000 y 900,000 consultas mensuales.

¿Cuántas personas habrán ingresado al sistema financiero por primera vez con estas iniciativas?

No te podría dar una cifra exacta, pero sí puedo señalar que este año hemos abierto nuevas agencias e instalado cajeros automáticos en zonas donde no había cobertura. Esto nos ha permitido generar lugares donde nuestra presencia tiene un importante impacto como área de influencia.