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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Banco Mundial (BM) actualizó este miércoles su panorama económico para América Latina y el Caribe, anticipando que la región crecerá, en promedio, 2,1% este 2026, en un entorno de desafíos macroeconómicos, presiones inflacionarias y débil demanda externa. En el caso peruano, el BM anticipa que nuestro país crecerá 2,7% este año; por encima del 2,5% previsto en enero, pero debajo del ritmo de crecimiento de 3,4% que la economía local ostentó al cierre del 2025.

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