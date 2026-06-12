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Para el 2027 y 2028 el Banco Mundial prevé que la economía peruana crezca 2,8%. Foto: GEC.
Para el 2027 y 2028 el Banco Mundial prevé que la economía peruana crezca 2,8%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el reciente informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, Perú mantiene en 2,7% su expectativa de crecimiento económico para este 2026, un 0,2% más que en enero.

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