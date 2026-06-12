De acuerdo con el reciente informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, Perú mantiene en 2,7% su expectativa de crecimiento económico para este 2026, un 0,2% más que en enero.

“Economías como Chile y Perú se beneficiarían parcialmente de los elevados precios de los metales, que se espera respalden los ingresos por exportaciones y los ingresos fiscales”, indica el reporte. Para el 2027 y 2028 el Banco Mundial prevé que la economía peruana crezca 2,8%.

Señalaron también que la inflación subyacente, que mide el aumento de los precios sin considerar alimentos y energía, los productos más volátiles, se han mantenido cerca de los objetivos en Chile y Perú a pesar de la crisis energética.

Además se prevé que para este año el PBI global baje a 2,5%, tras el 2,9% registrado en el 2025, debido al incremento de precios de la energía, inflación pronunciada y aumento de los costos de préstamos.

En América Latina se desacelerará a 2,2% para este año por la demanda interna aún débil y el menor dinamismo de la economía mundial. Sin embargo, se estima que para el 2027 suba a 2,5% con la flexibilización de política monetarias y condiciones globales mejoradas.

El informe también advierte que el conflicto en Medio Oriente está empujando al crecimiento mundial a su tasa más baja desde la pandemia del Covid-19. “Para responder a la crisis actual, estamos proporcionando liquidez donde se necesita, y estamos listos para proporcionar financiamiento adicional, garantías y soluciones del sector privado si las presiones se profundizan”, indicó Alay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial.

En ese sentido, el Banco Mundial informó que a los países afectados por el conflicto en Medio Oriente se les entregará hasta US$60.000 millones para respaldar sus redes de protección social a los más vulnerables, así como para ampliar su capacidad fiscal y proporcionar liquidez a empresas.