El Banco Mundial (BM) mejoró la perspectiva de crecimiento de la economía peruana a 3,2% para este año, en su reciente informe “Panorama económico de América Latina y el Caribe” en octubre de 2026. Dicha proyección es superior al nivel de 2,7% que había previsto anteriormente en abril. El informe también prevé que el producto bruto interno (PBI) del Perú se incrementará 3% durante el próximo 2027.

Asimismo, el reporte señaló que la tasa de crecimiento de la economía peruana para este año se ubicaría en segundo lugar en Latinoamérica, solo después de Paraguay que este 2026 avanzaría 4,7%. De este modo, el desempeño del PBI del Perú se ubicaría por delante de Ecuador (2,8%), Colombia (2,3%), Brasil (2,1%), Argentina (2,1%), México (1,4%) y Chile (0,8%).

El Banco Mundial resaltó que nuestro país se está beneficiando de la inversión privada en cobre e infraestructura y que el consumo se recupera de manera estable. “El Perú, tras la contracción de 2023, ha mantenido su crecimiento anual por encima del 3%, respaldado por las exportaciones de cobre y la inversión en infraestructura”.

Además, se prevé que el consumo privado seguirá siendo el principal impulsor de la demanda en la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe en 2026, aunque su crecimiento se está moderando. “Entre las excepciones más destacadas se encuentran Perú y El Salvador, donde se espera que la inversión privada desempeñe el papel principal”, precisó el Banco Mundial.

Sin embargo, prevé que las ganancias de mediano plazo dependerá de que se mantenga la cartera minera y se aborden los cuellos de botella estructurales de larga data que limitan el crecimiento potencial y el consumo privado.

Región resiliente

En general, el informe del Banco Mundial señaló que el panorama macroeconómico regional en 2026 se caracteriza por una resiliencia estable, y que el consumo ha proporcionado un piso confiable para la actividad económica.

Sin embargo, considera que para lograr una aceleración más amplia basada en la inversión se depende de la ejecución eficaz de reformas estructurales internas y de una reducción duradera de los costos de financiamiento, mientras la región continúa atravesando un entorno externo configurado por shocks exógenos e incertidumbre mundial.

“Dado que el dólar estadounidense ya no se aprecia persistentemente como lo hizo en 2024, los bancos centrales tienen más flexibilidad para adoptar una postura paciente y dependiente de los datos, optando por hacer una pausa o calibrar la política monetaria con cautela en lugar de verse obligados a aplicar un endurecimiento reactivo de su política”, indica el reporte.