El informe del Banco Mundial también prevé que el producto bruto interno (PBI) del Perú se incrementará 3% durante el próximo 2027. (Foto: Andina)
El informe del Banco Mundial también prevé que el producto bruto interno (PBI) del Perú se incrementará 3% durante el próximo 2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Banco Mundial (BM) mejoró la perspectiva de crecimiento de la economía peruana a 3,2% para este año, en su reciente informe “Panorama económico de América Latina y el Caribe” en octubre de 2026. Dicha proyección es superior al nivel de 2,7% que había previsto anteriormente en abril. El informe también prevé que el producto bruto interno (PBI) del Perú se incrementará 3% durante el próximo 2027.

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