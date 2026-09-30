En Pibank, los clientes podrán abrir y gestionar sus cuentas sin acudir a una oficina, con atención digital y telefónica en horario extendido, de lunes a domingo de 8 am a 8 pm. (Foto: Banco Pichincha)
En Pibank, los clientes podrán abrir y gestionar sus cuentas sin acudir a una oficina, con atención digital y telefónica en horario extendido, de lunes a domingo de 8 am a 8 pm. (Foto: Banco Pichincha)
Por Redacción EC

Banco Pichincha da inicio a las operaciones de Pibank, su modelo de banca directa, en el mercado peruano. La propuesta está dirigida a clientes que priorizan una experiencia 100% digital y que tendrá como primer producto una cuenta de ahorros en soles con una tasa de 5%, sin comisiones ni montos mínimos y con libre disponibilidad del dinero. Para las próximas semanas, ya preparan una alternativa de ahorro en dólares.

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