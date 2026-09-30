Banco Pichincha da inicio a las operaciones de Pibank, su modelo de banca directa, en el mercado peruano. La propuesta está dirigida a clientes que priorizan una experiencia 100% digital y que tendrá como primer producto una cuenta de ahorros en soles con una tasa de 5%, sin comisiones ni montos mínimos y con libre disponibilidad del dinero. Para las próximas semanas, ya preparan una alternativa de ahorro en dólares.

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Pibank se presenta como una evolución de la propuesta de valor de Banco Pichincha. Se apoya en el respaldo del banco y en un modelo de banca directa. Con su llegada, la entidad busca fortalecer su estrategia de crecimiento en ahorros y llegar a nuevos segmentos de clientes.

“Pibank está diseñado para personas que buscan hacer crecer su dinero de manera simple, rápida y completamente digital. Buscamos convertirnos en una de las principales alternativas de ahorro digital en el país”, afirmó Renzo Ricci, CEO de Banco Pichincha Perú.

Ambas marcas operarán de forma complementaria. Banco Pichincha mantendrá su banca híbrida, con asesoría presencial, telefónica y digital, para los clientes que valoran el acompañamiento cercano, mientras que Pibank atenderá a quienes optan por una relación completamente digital. En Pibank, los clientes podrán abrir y gestionar sus cuentas sin acudir a una oficina, con atención digital y telefónica en horario extendido, de lunes a domingo de 8 am a 8 pm.

“La meta del negocio es llegar a nuevos segmentos de clientes digitales que hoy no están en Pichincha y sumar más ahorro”, refirió Ricci. El ejecutivo señaló que el avance de los servicios financieros digitales responde a un cambio en las preferencias de los clientes.

“Creemos que el sistema se beneficia cuando hay más competencia y más opciones para que las personas hagan crecer su ahorro. Pibank responde a esa evolución del mercado desde el respaldo de un banco”, concluyó. Cabe resaltar que Pi bank opera en España desde el 2018, en Colombia desde el 2023 y en EE.UU. desde el 2025.