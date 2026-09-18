Banco Pichincha recibió la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para incorporar a Diners Club Perú dentro de su estructura como empresa subsidiaria.

La autorización permite avanzar con la operación mediante la cual el banco busca hacerse con la participación accionaria de la compañía dedicada al negocio de las tarjetas.

Según el hecho de importancia, difundido por Diners Club, contempla la compra de hasta el 100% de las acciones que conforman el capital social de Diners Club Perú, por un monto de S/23.4 millones. La resolución del regulador precisó que, una vez incorporada la compañía podrá desarrollar actividades complementarias o auxiliares relacionadas con las operaciones financieras del banco.

Antes de concretar la operación, Banco Pichincha debía obtener la autorización correspondiente de la SBS, debido a que la legislación exige el visto bueno del regulador para la constitución de subsidiarias por parte de empresas del sistema financiero.

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La entidad bancaria presentó ante el organismo supervisor la documentación necesaria para sustentar su solicitud. Luego de revisar el expediente, la SBS determinó que la información presentada cumplía con el procedimiento establecido para autorizar subsidiarias de empresas del sistema financiero.

Cabe precisar que el documento no establece modificaciones respecto a la marca Diners Club, los productos que actualmente ofrece a sus clientes o las condiciones asociadas a sus tarjetas como consecuencia de la operación.