La autorización permite avanzar con la operación mediante la cual el banco busca hacerse con la participación accionaria de la compañía dedicada al negocio de las tarjetas. Foto: GEC.
La autorización permite avanzar con la operación mediante la cual el banco busca hacerse con la participación accionaria de la compañía dedicada al negocio de las tarjetas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Banco Pichincha recibió la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para incorporar a Diners Club Perú dentro de su estructura como empresa subsidiaria.

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