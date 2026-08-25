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Resumen

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El Perú podría ver una mayor actividad en el mercado internacional de deuda corporativa tras años de decisiones de inversión postergadas, según Anne Milne, Managing Director de Emerging Markets Corporate Research de Bank of America (BofA). Estas son las proyecciones para el crédito corporativo en la región, en medio de las expectativas sobre un aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal (FED).

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Entrevista