BBVA: No debemos depender de materias primas para crecer a futuro

Jose Manuel Pérez-Páramo, consejero Ejecutivo de BBVA y ex consejero del Banco Central Europeo, destacó durante su presentación en el III Foro Perú - Unión Europea que el Perú tiene tasas de crecimiento observado por encima de América Latina y, en esa línea, debe aprovechar su potencial de crecimiento que le sitúa por encima de la media de la región.

"Esperamos un crecimiento (para este año) de 3,2%, para el año que viene (2019), 3,5% y nuestra proyección potencial es 3,6%", precisó el ejecutivo.

No obstante, indicó que no solo en el Perú, sino a nivel mundial, hay factores que han impulsado a la economía en tiempos pasados, como los altos precios de las materias primas, pero que no estarán ahí para siempre.

Por ello, destacó la necesidad de buscar nuevas fuentes que ayuden al crecimiento mundial pues los países no deben depender de las materias primas para crecer a futuro; al ser un "factor externo", que no puede controlarse desde una sola economía.



"Hemos tenido la década pasada, desde 2003, una época prodigiosa donde casi todos los astros económicos se han alineado para dar tasas de crecimiento importantes. (...) Ahora debemos ver hacia adentro: las reformas necesarias", indicó.

Según Pérez-Páramo, es necesario localizar la infraestructura y sectores en los que se debe invertir más; como educación, salud, y realizar reformas en mercado laboral para atacar a la informalidad.

Además, aseguró que es importante perseverar en la apertura comercial porque esta ayuda al incremento de la productividad y hace a una economía menos vulnerable; algo que no ocurre cuando un país se concentra únicamente en un sector económico.

Esta apertura "nos hace más competitivos. Como siempre ha ocurrido esta es una condición que generar más productividad", dijo.

APLICADO A PERÚ

En el caso del Perú, explicó que no solo se trata de reducir barreras arancelarias, que se ha logrado a través de pactos comerciales como la Alianza del Pacífico, sino enfocarse en las barreras más físicas.

Para ello, dijo que nuestro país debe enfocarse en tres puntos: armonizar los marcos regulatorios, aumentar inversión de infraestructuras y buscar aproximación entre bloques comerciales existentes (en particular Mercosur y la Alianza del Pacífico).

En el caso de la Alianza del Pacífico, criticó que el comercio a nivel interno solo llega a 4%, mientras que el comercio a nivel Latinoamérica es apenas de 18%.

Por otro lado, destacó que en tiempos en los que Estados Unidos y el Reino Unido han venido tomando medidas proteccionistas, con en incremento de aranceles y el Brexit, la Unión Europea ha tomado el relevo del comercio global y está buscando ampliar sus acuerdos comerciales, por lo cual Perú tiene una ventana para aprovechar esta oportunidad.

"Pueden contar con España como socio en esta tarea. En la Residencia del embajador (de España) hoy jueves inauguraremos el consejo España-Perú, que tiene entre múltiples objetivos para ayudar al acercamiento entre España, Europa y el Perú", puntualizó.