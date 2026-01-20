Marcobre S.A.C., operador de la mina de cobre Mina Justa, concretó la emisión de bonos senior internacionales no garantizados por US$400 millones. La operación, en la que BBVA participó como Lead Joint Bookrunner, representa el debut de la empresa en este tipo de instrumentos y obtuvo una sobresuscripción de 7.25 veces, alcanzando una demanda total de US$2.9 mil millones.

“Esta operación marca un hito en la estrategia financiera de Marcobre, fortaleciendo su perfil crediticio y consolidando su acceso a los mercados internacionales. En BBVA nos honra haber acompañado a la compañía en cada uno de estos pasos, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo del sector minero peruano”, señaló Víctor M. Gordillo, Head of Coverage & Sustainability CIB de BBVA en Perú.

Los bonos, con vencimiento en enero de 2036, se colocaron con un cupón de 5.750% y un precio a la par. A pesar de tratarse de su primera emisión internacional, Marcobre logró mejorar las condiciones de mercado, fijando un rendimiento por debajo de su matriz Minsur.

La emisión recibió calificaciones de BB+ y BBB-, y fue estructurada bajo legislación del Estado de Nueva York.

Esta nueva operación se suma al préstamo sindicado de US$300 millones firmado hace unas semanas, donde BBVA actuó como Joint Lead Arranger, Bookrunner y Agente Administrativo. Dicha transacción también logró una sobresuscripción significativa y permitió extender el perfil de vencimientos de Marcobre, ampliando su base de relaciones bancarias.