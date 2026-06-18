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Resumen

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El Enfen mantiene la alerta por El Niño costero ante posible intensificación del fenómeno en los próximos meses. Foto: Andina/ Referencial.
El Enfen mantiene la alerta por El Niño costero ante posible intensificación del fenómeno en los próximos meses. Foto: Andina/ Referencial.
Por Paola Villar S.

Frente a la sorpresa positiva por el crecimiento que la economía anotó en el primer trimestre de este año (3,5%), a lo que se suma, también, un crecimiento dinámico de 3,7% en abril, el BBVA Research −área de investigación económica del banco BBVA− decidió elevar su proyección de crecimiento para el PBI del Perú de 2,9% a 3,1% al cierre de este 2026; citando un amplio dinamismo en los indicadores de demanda interna y en los términos de intercambio, que continúan deslumbrando a más de uno.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.