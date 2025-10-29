BBVA y el Banco de desarrollo de emprendimientos de Países Bajos (FMO) firmaron un convenio para que este último participe como inversionista en el Bono Social Mype Mujer. El acuerdo refuerza la estrategia de BBVA de seguir promoviendo la inclusión financiera y acompañar a las emprendedoras peruanas a cumplir sus metas.

Con esta firma, FMO se suma al Bono Mype Mujer, cuyo objetivo es ampliar el acceso al crédito en condiciones competitivas para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Esta alianza permitirá continuar el trabajo de apoyo a las emprendedoras, fortaleciendo sus negocios y contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

“En BBVA estamos convencidos que acompañar a las emprendedoras es apoyarlas y aportar al crecimiento económico y social del país. El Bono Mype Mujer es una herramienta diseñada para brindar financiamientos en condiciones competitivas hacia las empresarias. Con este buscamos abrir nuevas oportunidades de acceso al financiamiento y acompañar a las empresarias en cada etapa de su desarrollo”, afirmó Ramón Navarrete, Head de Pymes de BBVA Perú.

El Bono Mype Mujer alcanza un monto total de US$200 millones, con la participación de IDB Invest, FMO y Cofide como aliados estratégicos e inversionistas, que aportaron US$75 millones, US$75 millones y US$50 millones respectivamente.

“Con la emisión de este bono, BBVA reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones financieras sostenibles, que respondan a las necesidades de inclusión y competitividad de las PYMES en el país. Desde el equipo de ALM, priorizamos la movilización de liquidez a través del fondeo sostenible, generando impacto real en la sociedad, y este bono es una muestra tangible de ello”, señaló Javier de la Vega, Head de ALM de BBVA Perú.

Desde su lanzamiento, el bono ha canalizado recursos significativos hacia micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, beneficiando también a emprendedoras en distintas regiones del país. Estos fondos han impulsado negocios en diversos sectores económicos, incluyendo comercio, servicios y transporte.

“En FMO creemos firmemente que el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras es clave para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. Nuestra participación en el Bono Social Mype Mujer refleja nuestro compromiso con la generación de impacto positivo en comunidades donde el acceso al financiamiento aún enfrenta barreras. Nos enorgullece unir fuerzas con BBVA, Cofide IDB Invest para fortalecer el ecosistema de las pymes lideradas por mujeres en Perú”, sostuvo Juan Jose Dada, Director del departamento de Instituciones Financieras de FMO.