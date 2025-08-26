En Perú, la demanda interna creció en torno al 6% por tercer trimestre consecutivo, informó BCP.

El informe señaló que, si bien el PBI aumentó 2,8%, el principal resultado en términos de actividad fue un crecimiento del 6,2% de la demanda interna.

En detalle, el gasto privado continuó siendo el principal motor de crecimiento, el consumo privado aumentó 3,6% en línea con un sólido avance del mercado laboral y la inversión privada se incrementó 9,0% soportada por un avance en todos los componentes.

Por otro lado, las cuentas externas se mantuvieron sólidas durante el segundo trimestre del 2025. En términos anualizados el superávit en cuenta corriente representó 1,9% del PBI, donde el dinamismo de la balanza comercial fue compensado por un mayor déficit de ingreso primario ante un incremento de las utilidades de empresas de IED.

Respecto a la inversión no minera no residencial aumentó 11,4%, el cuarto trimestre consecutivo de avance a 2 dígitos, mientras que la inversión minera creció 8% durante el primer trimestre del 2025 (2,5%) y la inversión residencial incrementó 3,2%.

El informe del BCP también indicó que las cuentas externas se mantuvieron sólidas en el segundo trimestre del 2025. En dicho periodo la cuenta corriente volvió a registrar un superávit de 0.9% del PBI; en términos anualizados se ubicó en 1,9%.

Si bien la balanza comercial se mantuvo dinámica (en términos anualizados se ubicó en US$27 mil millones) ante términos de intercambio en máximos históricos, el dinamismo fue compensado por un mayor déficit de ingreso primario ante mayores utilidades de empresas de IED. En cuanto a la cuenta financiera, registró una entrada neta por US$4.1 mil millones.

Por un lado, resaltó la entrada en el sector público tras la emisión de bonos globales por US$3 mil millones (OAD) así como la mayor adquisición de soberanos por parte de no residentes. Por otro lado, la IED se aceleró a US$3.6 mil millones, lo cual fue compensado por menores préstamos recibidos netos (de amortización). Finalmente, la cuenta de capitales de corto plazo registró una salida de US$0,7 mil millones durante el primer trimestre del 2025, una entrada de US$0.6 mil millones.