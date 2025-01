El Área de Estudios Económicos del BCP estima que, tras los buenos resultados de noviembre (3,2%) y diciembre (3,9%), la economía peruana habría continuado acelerando su crecimiento y crecido incluso por encima del 4% interanual en diciembre de 2024.

Estos resultados están influenciados directamente por el sólido desempeño de la segunda temporada de pesca de anchoveta. Con ello, en el cuarto trimestre, la economía peruana habría crecido casi 4% interanual.

Para 2025, el BCP estima que la economía no primaria, aquella que no involucra la extracción directa de recursos naturales, tiene todas las condiciones para crecer casi 4% interanual en la primera mitad del año, de no haber sorpresas negativas externas o internas.

Esta proyección se basa en diversos factores que soportan la recuperación cíclica de la economía, como los precios de los productos que exporta el país se mantendrían en niveles favorables, la inflación local está controlada, lo cual ha permitido al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reducir su tasa de referencia.

Además, el empleo formal y los salarios reales continúan recuperándose, lo que favorecerá el consumo, y las expectativas empresariales han retornado al tramo optimista, lo que anticipa un crecimiento moderado de la inversión privada.

Por último, el BCP indicó que la economía peruana entrará en la fase intermedia del ciclo económico este año, una etapa en la que usualmente la actividad económica consolida su dinamismo, el crecimiento del crédito se acelera y las utilidades son favorables en un contexto de política monetaria neutral.