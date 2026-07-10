Desde su implementación, la solución ha registrado más de 14 mil bloqueos de emergencia y ha contribuido a proteger más de S/74 millones en saldos de clientes.
Desde su implementación, la solución ha registrado más de 14 mil bloqueos de emergencia y ha contribuido a proteger más de S/74 millones en saldos de clientes.
Por Redacción EC

El BCP anunció una nueva actualización de su solución Bloqueo de Emergencia, que ahora permitirá a los clientes bloquear inmediatamente todas sus tarjetas afiliadas al banco en Agencias BCP las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso durante la madrugada.

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