BCP lanzó Qore, su nuevo programa de lealtad que busca recompensar a sus clientes a través de experiencias únicas y beneficios exclusivos para los distintos aspectos de su vida cotidiana.

Qore apuesta por una propuesta más flexible y tangible en el día a día de los clientes. Para acceder al programa, los clientes deben contar con una Cuenta Sueldo BCP o una Tarjeta de Crédito Visa BCP Qore.

Al tener alguno de los dos productos acceden automáticamente a una serie de beneficios. Entre los principales, se encuentran descuentos de hasta 80% en categorías como restaurantes, moda, joyería y entretenimiento, así como acceso a promociones exclusivas y experiencias diferenciadas, como entradas a conciertos, eventos especiales y preventas.

Además, los clientes que cuenten con la Tarjeta de Crédito Visa BCP Qore tendrán beneficios exclusivos propios de la tarjeta y podrán acumular puntos por cada compra realizada, los cuales pueden ser canjeados por productos o servicios de los comercios afiliados.

“El perfil del cliente Qore busca más beneficios a corto plazo, por eso, Qore es el programa con mayor variedad de beneficios en el mercado y, además, nuestro sistema de 5 niveles nos permite personalizar la experiencia para cada cliente. Al cierre del primer año, esperamos contar con más de 2 millones de afiliados al programa y colocar más de 116 mil tarjetas de crédito Qore”, mencionó Alana Visconti, Head de Lealtad del BCP.

El programa cuenta con un sistema de cinco niveles (del 1 al 5), que reconoce la permanencia y el nivel de relación del cliente con el banco. A mayor nivel, mayores beneficios y acceso a experiencias exclusivas.

“Cabe resaltar que Qore ofrece el mejor valor por punto del mercado, lo que significa que nuestros clientes obtienen más puntos por cada compra. Próximamente, también podrán utilizarlos para borrar parte de la deuda de la tarjeta Qore”, explicó BCP.

Por último, Visconti agregó que el lanzamiento de este programa y su tarjeta Qore complementa la oferta que ofrece el BCP a sus distintos perfiles de clientes en cuanto a fidelización como, por ejemplo, la Tarjeta de Crédito BCP Latam Pass, que va dirigida a un cliente diferente que tiene preferencia por los viajes y valora más recompensas como las millas.