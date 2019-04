BCP mantiene en 3,7% su proyección de crecimiento para el 2019 

El Banco de Crédito del Perú (BCP) informó que mantiene en 3,7% su proyección de crecimiento del producto bruto interno (PBI) para el 2019, aunque con un riesgo a la baja debido a una posible desaceleración de la actividad económica en el primer trimestre del año y un deterioro en el entorno internacional.

Según el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados, el BCP recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantuvo su proyección de crecimiento del PBI en 4,2% para el 2019 en su Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022 (IAP).

Dijo que la estimación del MEF toma en cuenta un robusto avance de la inversión privada (7,6%) asociada a una mayor inversión minera (27%). Asimismo, se espera que la inversión no minera crezca 4,7% en 2019, por encima del avance de 2,2% registrado en 2018, debido a una recuperación de la inversión en infraestructura y a las perspectivas favorables para la inversión en el resto de sectores (inmobiliario y retail).

"Tal como lo ha anotado previamente, el Área de Estudios Económicos del BCP mantiene un crecimiento esperado del PBI para este año de 3.7%, con riesgos a la baja en un contexto de lento dinamismo en el 1T19 y deterioro en el entorno internacional (el FMI recortó su proyección de crecimiento de la economía mundial)", señaló el banco.

En el plano fiscal, el BCP indicó que el MEF espera para este año y el 2020 que el déficit fiscal se ubique por debajo de lo previsto en Marco Macroeconómico Multianual 2022 (MMM). Así, el déficit fiscal se ubicaría en 2,2% del PBI en 2019 (previamente 2,7%) y 1,8% del PBI en 2020 (previamente 1,9%).

En particular para el 2019, el menor déficit esperado se explica tanto por mayores ingresos fiscales (en 0,2 puntos porcentuales del PBI versus el MMM) como por menor gasto no financiero del gobierno general, en particular asociado a gasto de capital (en 0,4 puntos porcentuales del PBI versus el MMM). Es importante destacar que, en montos, los ingresos del gobierno general fueron recortados respecto al MMM en S/2.400 millones por menores precios de exportación y mayores devoluciones (el PBI nominal se recortó en S/19.000 millones).

Tal y como plantea el marco macro-fiscal vigente, el IAP contempla que el déficit fiscal convergerá a 1% del PBI en 2021. Según el documento del MEF, uno de los factores clave para concretar la convergencia del déficit fiscal es la maduración de las medidas para combatir el incumplimiento tributario (masificación de comprobantes de pago electrónico, normas anti-elusivas, entre otras), las cuales tendrán un impacto fiscal de 0,8% del PBI al 2022.

Asimismo, la convergencia contempla una estabilidad del gasto no financiero en torno a 20,3% del PBI, y en particular del gasto corriente en torno a 15% del PBI. Vale la pena destacar que el IAP anota que el proceso de consolidación fiscal no está exento de riesgos (evitar la creación de mayores gastos rígidos).

"Como hemos señalado con anterioridad, además de medidas tributarias, será necesario un estricto control de gasto para garantizar la convergencia hacia un déficit fiscal de 1% del PBI y así cumplir con la regla fiscal y ley vigente", indicó el BCP.