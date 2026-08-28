BCP anunció que su operación en Miami ha iniciado actividades como sucursal bancaria. Con esta nueva licencia, además de seguir atendiendo a clientes vinculados a BCP y a Credicorp en Perú, Chile, Colombia, Bolivia, entre otros, ahora también se podrá atender a compañías constituidas en Estados Unidos.

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Luego de recibir la autorización de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y de la oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR), la Agencia BCP Miami, ubicada en Coral Gables, Florida, pasó a convertirse en sucursal el pasado mes de julio, una figura que le otorga mayores capacidades para desarrollar negocios en el mercado estadounidense. Ahora, la entidad podrá ofrecer servicios financieros a subsidiarias, holdings, vehículos de inversión y otras compañías vinculadas a los grupos empresariales de sus clientes en Estados Unidos.

“Cada vez más empresas desarrollan negocios entre Estados Unidos y América Latina, y queremos seguir siendo sus aliados en ese crecimiento. La conversión de BCP Miami en sucursal bancaria nos permite atender a más empresas y hacerlo con una propuesta mucho más completa. Para nuestros clientes actuales esto tiene un valor adicional: si ya trabajan con BCP o con alguna empresa de Credicorp, ya conocemos su negocio y podemos acompañarlos también en sus operaciones en Estados Unidos, desde una misma institución financiera”, señaló Mark Talbot, CEO de BCP Miami.

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La nueva sucursal seguirá ofreciendo cuentas corporativas en dólares y euros, transferencias nacionales e internacionales, soluciones de pagos, banca digital, productos de tesorería y financiamiento empresarial, servicios que ahora también estarán disponibles para empresas constituidas en Estados Unidos, dentro de los estándares regulatorios y de cumplimiento del banco.

“Nuestro objetivo es crecer junto a nuestros clientes y seguir fortaleciendo nuestra propuesta para acompañarlos donde desarrollan sus negocios. Aspiramos a incorporar alrededor de 100 nuevos clientes corporativos hacia el 2027 y consolidarnos como un banco de referencia para las empresas que operan en Estados Unidos y los países donde Credicorp tiene presencia”, añadió el ejecutivo.