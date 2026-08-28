La nueva sucursal seguirá ofreciendo cuentas corporativas en dólares y euros, transferencias nacionales e internacionales, soluciones de pagos, banca digital, productos de tesorería y financiamiento empresarial. Foto: GEC.
La nueva sucursal seguirá ofreciendo cuentas corporativas en dólares y euros, transferencias nacionales e internacionales, soluciones de pagos, banca digital, productos de tesorería y financiamiento empresarial. Foto: GEC.
Por Redacción EC

BCP anunció que su operación en Miami ha iniciado actividades como sucursal bancaria. Con esta nueva licencia, además de seguir atendiendo a clientes vinculados a BCP y a Credicorp en Perú, Chile, Colombia, Bolivia, entre otros, ahora también se podrá atender a compañías constituidas en Estados Unidos.

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