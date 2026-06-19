De acuerdo con el Reporte Trimestral Macroeconómico del BCP, en ausencia de El Niño y el conflicto en Medio Oriente, el PBI podría haber crecido 4% en el 2026.

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Así, la entidad mantiene su proyección de crecimiento para la economía del país en 3,2% para este año, a pesar de que los sectores agro y pesca presentarían, en conjunto, una caída incluso mayor a la del 2023, cuando El Niño alcanzó condición de fuerte.

El Área de Estudios Económicos del BCP explicó que el menor dinamismo de los sectores primarios será compensado por los no primarios, en un contexto donde la demanda interna crecerá por encima del 5% y la inversión privada a dos dígitos, ambos por segundo año consecutivo. Aún así, el ratio de inversión privada respecto al PBI se mantiene por debajo de su promedio 2005, lo que sumado a un amplio superávit en cuenta corriente sugiere espacio para crecer a tasas elevadas.

Entre los principales factores que explican el desempeño positivo de la demanda interna destacan: el impulso favorable asociado a la maduración del ciclo económico, los vientos externos de precios de exportación en niveles históricamente elevados, la aceleración en la originación de crédito en línea con la mayor demanda agregada y expectativas económicas en terreno optimista.

“Adicionalmente, un mayor dinamismo en la inversión minera e infraestructura podría reforzar el crecimiento en el horizonte de proyección, en la medida en que la próxima administración avance en la reducción de trabas regulatorias y acelere la ejecución de proyectos”, señaló Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del BCP.

Respecto a la inflación, el Reporte Trimestral Macroeconómico del BCP señala que cerraría en torno a 4% en 2026, en un contexto de demanda interna robusta. Sin embargo, el reciente descenso del precio del petróleo implica riesgos a la baja siempre y cuando el acuerdo de paz se mantenga.

Por ello, la entidad financiera estima que el Banco Central de Reserva (BCR) evaluará un eventual aumento de su tasa de referencia durante el segundo semestre.

Esta perspectiva se sustenta en el potencial efecto de contagio de la inflación de servicios de transporte hacia otros componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que podría llevar las expectativas de inflación por encima del límite superior del rango meta (1%-3%) y, por ende, extender la laxitud de la postura monetaria. Finalmente, el BCP estimó que el tipo de cambio cerraría el 2026 en torno a los S/3,20.