Resumen

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Respecto a la inflación, el Reporte Trimestral Macroeconómico del BCP señala que cerraría en torno a 4% en 2026. Foto: Andina.
Respecto a la inflación, el Reporte Trimestral Macroeconómico del BCP señala que cerraría en torno a 4% en 2026. Foto: Andina.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Reporte Trimestral Macroeconómico del BCP, en ausencia de El Niño y el conflicto en Medio Oriente, el PBI podría haber crecido 4% en el 2026.

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