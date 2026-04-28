La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Fed), aprobó la solicitud del Banco de Crédito del Perú (BCP) para establecer una sucursal bancaria en Miami, Estados Unidos, con licencia estatal Coral Gables, Florida, según la Orden FRB N° 2026-12 emitida el 24 de abril del 2026.

La autorización se dio tras el proceso de evaluación bajo la Ley de Banca Internacional y la Regulación K, requisitos indispensables para que bancos extranjeros operen con presencia directa en Estados Unidos.

Approval of application by Banco de Credito del Peru: https://t.co/pyghVRnNu8 — Federal Reserve (@federalreserve) April 24, 2026

El aviso de la solicitud fue aprobado en el diario The Miami Herald en diciembre del 2024 y no recibió comentarios del público durante el periodo establecido. La aprobación permitirá convertir la actual agencia del banco en Miami en una sucursal bancaria internacional, además de ampliar su alcance operativo y su capacidad para captar depósitos mayoristas de fuentes estadounidenses.

El documento detalla que el BCP ya opera una agencia con licencia estatal en la misma ubicación propuesta, pero bajo ese esquema no tiene permitido aceptar depósitos de fuentes estadounidenses.

La conversión a sucursal bancaria internacional permitirá cambiar dicha limitación y habilitar la captación de depósitos mayoristas en Estados Unidos, lo que ampliará el alcance de su negocio transfronterizo.

La nueva sucursal en Miami continuará el enfoque comercial de la agencia, centrado en sus cuentas corporativas y en servicios financieros dirigidos a subsidiarias estadounidenses de clientes actuales y potenciales del banco.

Cabe precisar que el BCP remarcó que no planea buscar depósitos de residentes individuales de Estados Unidos. Además, la Fed destacó que la entidad bancaria cuenta con activos por aproximadamente US$60.2 mil millones y es el mayor banco del Perú por tamaña de activos.

La junta de la Fed también evaluó el impacto potencial de la sucursal en el sistema financiero estadounidense y determinó que no parecería afectar la estabilidad financiera en Estado Unidos.