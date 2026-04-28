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La conversión a sucursal bancaria internacional permitirá cambiar dicha limitación y habilitar la captación de depósitos mayoristas en Estados Unidos, lo que ampliará el alcance de su negocio transfronterizo. Foto: GEC.
La conversión a sucursal bancaria internacional permitirá cambiar dicha limitación y habilitar la captación de depósitos mayoristas en Estados Unidos, lo que ampliará el alcance de su negocio transfronterizo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Fed), aprobó la solicitud del Banco de Crédito del Perú (BCP) para establecer una sucursal bancaria en Miami, Estados Unidos, con licencia estatal Coral Gables, Florida, según la Orden FRB N° 2026-12 emitida el 24 de abril del 2026.

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