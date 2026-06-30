El Banco de Crédito (BCP) obtuvo el Grand Prix en Cannes Lions, el máximo reconocimiento del festival de creatividad más importante del mundo, gracias a su solución Bloqueo de Emergencia, o SOS POS. Con este logro, se convierte en el primer banco peruano en alcanzar este galardón.

“En el Perú se reportan miles de robos de celulares cada día, convirtiendo al smartphone en uno de los principales puntos de vulnerabilidad financiera para millones de personas. Bloqueo de Emergencia, también conocido como SOS POS, nace para dar una respuesta inmediata a nuestros clientes frente a un riesgo cada vez más cotidiano”, comentó Diego Cavero, Gerente General del BCP.

El Bloqueo de Emergencia fue lanzado en noviembre de 2025. Esta solución permite bloquear de inmediato todas las tarjetas afiliadas con el banco en los POS de todos sus Agentes BCP a nivel nacional en caso de robo o pérdida del celular. Desde entonces, esta ha facilitado más de 14 mil bloqueos de emergencia, protegiendo más de S/74 millones en saldos de clientes.

La iniciativa también fue reconocida con tres Leones de Oro en las categorías de Creative Data, Digital Craft y Brand Experience, destacando el uso creativo de la data, la innovación tecnológica y su impacto en la experiencia del cliente. A ello se le suman un León de Plata por su propuesta que eleva la experiencia de marca y dos Leones de Bronce por impulsar un cambio positivo de comportamiento y por su origen innovador, donde compitió con soluciones de grandes marcas globales.

“La innovación bancaria no solo debe facilitar transacciones, sino también proteger a nuestros clientes cuando más lo necesitan. Este hito reafirma nuestro compromiso de desarrollar soluciones que respondan a problemas reales de nuestros clientes”, concluyó Anna Lenka Jáuregui, Gerente de Marketing y Comunicaciones del BCP.