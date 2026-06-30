La iniciativa, que permite bloquear las cuentas en POS en caso de robo del celular, ha protegido más de S/74 millones en saldos de clientes. Foto: GEC
La iniciativa, que permite bloquear las cuentas en POS en caso de robo del celular, ha protegido más de S/74 millones en saldos de clientes. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Banco de Crédito (BCP) obtuvo el Grand Prix en Cannes Lions, el máximo reconocimiento del festival de creatividad más importante del mundo, gracias a su solución Bloqueo de Emergencia, o SOS POS. Con este logro, se convierte en el primer banco peruano en alcanzar este galardón.

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