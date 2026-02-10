Resumen

El informe del también indicó que durante enero, la inflación anual total se aceleró ligeramente de 1, 5% a 1,7%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Área de Estudios Económicos del BCP proyectó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) mantendrá sin variación su tasa de referencia en la reunión de política monetaria de este jueves, en un contexto en el que persiste un entorno de inflación controlada y señales de crecimiento económico robusto en el inicio del 2026.

