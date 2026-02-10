El Área de Estudios Económicos del BCP proyectó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) mantendrá sin variación su tasa de referencia en la reunión de política monetaria de este jueves, en un contexto en el que persiste un entorno de inflación controlada y señales de crecimiento económico robusto en el inicio del 2026.

El informe también indicó que durante enero, la inflación anual total se aceleró ligeramente de 1, 5% a 1,7%, acumulando 14 meses por debajo del punto medio del rango meta, mientras que la inflación core también avanzó de 1,8% a 2,0%.

En contraste, las expectativas de inflación a 12 meses se desaceleraron a 2,03%, su nivel más bajo en cinco años. Asimismo, el Índice de Precios al por Mayor (IPM) retrocedió 3,9% interanual, manteniendo una tendencia contractiva por dos años y medio.

El banco indicó que el dinamismo de la actividad económica continúa reflejándose en indicadores clave de enero. Las ventas de vehículos nuevos crecieron a tasas de dos dígitos, la compraventa de inmuebles avanzó 9% interanual y las importaciones nominales de bienes duraderos y de capital aumentaron 28% y 9%, respectivamente. Además, la reciente encuesta de expectativas del BCRP mostró avances respecto al mes previo, con 16 de 18 indicadores en terreno optimista.

En este contexto, el BCP consideró poco probable que el BCRP ejecute un recorte de 25 puntos básicos en esta reunión, dado que los fundamentos actuales no justifican un ajuste inmediato.

No obstante, el BCP mantiene su previsión de que la autoridad monetaria podría iniciar un recorte gradual en el segundo semestre del año, llevando la tasa desde 4,25% a 4,00%, en un escenario de inflación contenida, presión apreciatoria del sol y expectativas de recortes adicionales por parte de la Reserva Federal. Finalmente, el mercado cambiario registró estabilidad en los últimos días, con el tipo de cambio en S/ 3,36 y un ligero fortalecimiento del sol alineado con el desempeño regional.