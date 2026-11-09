El Banco Central de Reserva (BCR) informó que desde el 9 de noviembre de 2026 pone a la venta medallas de plata y alpaca alusivas a la visita del Papa León XIV al Perú.

Características de la moneda

En el anverso de la medalla se aprecia, como motivo principal, al Papa León XIV. Se muestra de frente, con la mano derecha levantada en gesto de saludo, y el país que lo recibe representado por el mapa del Perú. En el borde superior el texto “PAPA LEÓN XIV” “PERÚ 2026”.

El reverso muestra al centro el escudo del Papa León XIV con el lema: IN ILLO UNO UNUM, expresión latina que se puede traducir “En el único Cristo somos uno” lema que enfatiza la unidad de los creyentes. En la parte superior figura la leyenda “PAPA LEÓN XIV VISITA AL PERÚ”.

El BCR precisó que las medallas se podrán adquirir desde este lunes 9 de noviembre en el Portal de Venta del banco.

También podrán comprarse de manera presencial en el local del Museo del Banco Central, ubicado en jirón Ucayali 271, los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre de 9:15 a 15:00 horas.