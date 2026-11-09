Las podrán comprarse de manera presencial en el local del Museo del Banco Central. Foto: EC.
Las podrán comprarse de manera presencial en el local del Museo del Banco Central. Foto: EC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que desde el 9 de noviembre de 2026 pone a la venta medallas de plata y alpaca alusivas a la visita del Papa León XIV al Perú.

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