La implementación del Estándar QR Perú será gradual. Foto: EC.
La implementación del Estándar QR Perú será gradual. Foto: EC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) aprobó la Circular N° 0028-2026-BCRP, que establece el nuevo Reglamento del Uso de Códigos de Respuesta Rápida (QR) en Servicios de Pago y crea el Estándar QR Perú, con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad, facilitar la incorporación de nuevos participantes y funcionalidades, y reforzar la seguridad de los pagos digitales.

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