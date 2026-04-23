El superávit de la balanza comercial acumulada en los últimos doce meses alcanzó los US$38.869 millones a febrero de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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En términos mensuales, se registró un superávit de US$4.189 millones en febrero, superior en US$1.923 millones al de igual mes de 2025.

Por otro lado, las exportaciones en febrero sumaron US$8.988 millones, mayores en 38,2% en comparación con similar mes de 2025, debido principalmente al incremento de 35,4% del precio promedio de las ventas al exterior y, en menor medida, por el crecimiento de 2,1% de los volúmenes embarcados.

Las importaciones se incrementaron en 13,3% a US$4.799 millones en febrero, reflejo principalmente de las mayores compras de bienes de capital y de consumo duradero.

Términos de intercambio

En febrero de 2026, BCR indicó que los términos de intercambio registraron un incremento de 36,2% interanual, favorecido por el aumento de los precios de exportación, los cuales se elevaron en 35,4% interanual, principalmente por alza en los precios del oro, del cobre y de la harina de pescado.

Por su parte, los precios de importación cayeron en 0,6%, debido a los menores precios del petróleo y sus derivados. Respecto al mes previo, los términos de intercambio aumentaron en 1,2%, debido principalmente a un aumento de 2,5% del precio de exportación, explicado por los mayores precios de oro y cobre.