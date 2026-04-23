Resumen

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En febrero de 2026, BCR indicó que los términos de intercambio registraron un incremento de 36,2% interanual. Foto: GEC.
En febrero de 2026, BCR indicó que los términos de intercambio registraron un incremento de 36,2% interanual. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El superávit de la balanza comercial acumulada en los últimos doce meses alcanzó los US$38.869 millones a febrero de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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