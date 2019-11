La recuperación de la economía todavía es incierta. De acuerdo con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, el crecimiento de 3,39% que la actividad experimentó en agosto fue inferior a lo esperado por la autoridad monetaria y la de setiembre tendría una dinámica similar.

Velarde manifestó que la producción en el noveno mes habría sido afectada por la contracción de la minería. Según el INEI, la actividad del sector minero cayó en 3,37%; lo que también tendría impacto en la manufactura no primaria. En tanto, el desempeño del subsector electricidad y del consumo local de cemento fue ligeramente inferior que en el mes anterior.

“En setiembre vemos algunos sectores positivos. Pero la decisión de política monetaria la vamos a tomar este jueves. No quiero adelantarme a eso. Vamos a analizar los diferentes factores. Ya hay algunos indicadores positivos. Pero en setiembre, desgraciadamente, la producción minera cayó y eso probablemente va a afectar el crecimiento del mes. No que no crezca, sino que va a ser algo menor de lo que esperábamos”, comentó Velarde durante la presentación de la nueva moneda de un sol alusiva a la Rana Gigante del Titicaca.

INCERTIDUMBRE

En otro momento, el titular del BCR sostuvo que la inversión minera continúa “fuerte”, en tanto la no minera viene creciendo cerca del 3% y se espera que mantenga ese ritmo. Sin embargo, indicó que “la inversión [privada] sí está algo baja por la incertidumbre mundial”.

En cuanto al caso Tía María, el jefe de la autoridad monetaria precisó que la realización del proyecto no está dentro de las previsiones de este año ni del próximo; dando a entender que la situación de la obra no afectaría el resultado de la economía.

En ese sentido, Velarde afirmó que no hay dicotomía entre agro y minería. Así, manifestó que en un país con minerales como el nuestro, no explotarlos implicaría sacrificar recursos que nos ayudaría a salir más rápido de la pobreza.

PENSIÓN MÍNIMA

Por último el titular del BCR se refirió a la situación del sistema previsional peruano. El funcionario sostuvo que el Gobierno debe trabajar para que el sistema previsional tanto público como privado tenga una pensión mínima.

El funcionario comentó que está convencido sobre las bondades de la administración de fondos a través de cuentas individuales, por lo que, en su opinión, debe implementarse en el sistema de pensiones público.